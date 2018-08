Asta da cadou! Razvan Lucescu a primit un jucator de la Arsenal dupa ce a distrus-o pe Basel in preliminariile UCL!

Razvan Lucescu a calificat-o pe PAOK Salonic in turul 3 al UEFA Champions League dupa ce a invins cel mai greu adversar posibil, pe FC Basel.

PAOK-ul lui Razvan Lucescu a invins-o cu 4-0 la general pe FC Basel, in turul 2 al UEFA Champions League. Formatia greaca s-a impus cu 1-0 la Salonic si cu un neasteptat 3-0 in deplasare. Fernando Varela a marcat si el la retur.

Astazi, Lucescu a primit si un "cadou" important.

PAOK a reusit transferul atacantului Chuba Amechi Akpom, in varsta de 22 de ani, de la Arsenal!

Akpom a fost crescut de Wenger la Arsenal si imprumutat in ultimele sezoane la Hull, Brighton si Sint-Truidense.

2.000.000 euro a costat transferul lui Akpom la PAOK.

Akpom a jucat in nationalele U16, U17, U19, U20 si U21 ale Angliei, marcand in total 20 de goluri in 44 de selectii.