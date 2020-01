"Nu am venit aici pentru ca sunt Ibrahimovic!" Primele DECLARATII ale lui Ibrahimovic despre revenirea la Milan

Zlatan Ibrahimovic (38 ani) a sustinut conferinta de presa oficiala in calitate de jucator al lui AC Milan.

Suedezul a semnat cu AC Milan si si-a ales deja numarul de pe tricou. Va purta numarul 21, dupa cum a declarat chiar el, la indemnul copiilor sai care i l-au ales.

In conferinta de presa, Zlatan a vorbit despre obiectivele sale, dar si despre posibilitatea de a se retrage de la rossoneri.



"Nu se stie niciodata, atunci cand ai o relatie buna cu toata lumea...exista o posibilitate. Atata timp cat inca sunt activ, caut provocari si sa dau rezultate peste tot. Nu imi place sa fiu doar o figurina.

Daca dupa cele 6 luni aici fac lucruri bune, ok, voi continua. Altfel, nu ma intereseaza. Nu am venit aici pentru ca sunt Ibrahimovic! Incep de la zero si trebuie sa dau rezultate. Trecutul nu ma ajuta, ceea ce imi ofera un impuls de adrenalina este sa lucrez, sa ma provoc si sa demonstrez. Ca persoana, eu asa lucrez", a declarat Zlatan la conferinta de presa.