Sancho are un salariu de 15 milioane de euro la United

În sezonul trecut, echipa antrenată de Antonio Conte a câștigat titlul în Serie A, al patrulea din istoria clubului, după cele din 1987, 1990 și 2023, dar nu a participat în cupele europene. Patronul Aurelio De Laurentiis vrea ca echipa să facă o figură frumoasă în ediția viitoare a Champions League, competiție în care "I Partenopei" au atins recent sferturile de finală (2022-2023) și optimile de finală (2019-2020, 2023-2024).



Următoarea țintă importantă pe piața transferurilor este Jadon Sancho, care este în ultimul an de contract cu Manchester United, dar nu intră în vederile antrenorului Ruben Amorim. Atacantul are o valoare de piață de 28 de milioane de euro, dar clubul din Serie A dorește să plătească în jur de 15 milioane de euro pentru transferul său. Presa italiană scrie că o sumă mică de transfer ar putea face mai ușor de suportat salariul acestuia, care se ridică la aproximativ 15 milioane de euro pe sezon.



De Bruyne și Marianucci, primele mutări ale perioadei de mercato

Napoletanii i-au adus în ultimii ani din Premier League pe Romelu Lukaku (Chelsea), Axel Tuanzebe (Manchester United), Leo Ostigard (Brighton & Hove Albion), Leander Dendoncker (Aston Villa), Hamed Junior Traore (Bournemouth), Scott McTominay (Manchester United), Frank Anguissa (Fulham), Billy Gilmour (Brighton & Hove Albion), Philip Billing (Bournemouth) și Kevin De Bruyne (Manchester City), iar jucătorii par să se adapteze rapid la stilulul de joc din Italia.

În această vară, Napoli i-a transferat pe Luca Marianucci (Empoli / 9 milioane de euro) și Kevin De Bruyne (Manchester City / gratis), recuperând și alți 26 de jucători împrumutați, printre care Victor Osimhen (Galatasaray), Jesper Lindstrom (Everton), Michael Folorunsho (Fiorentina) sau Jens Cajuste (Ipswich), iar la capitolul plecări au fost contabilizați Natan (Betis / 9 milioane de euro), Gianluca Gaetano (Cagliari / 6 milioane de euro), Noah Okafor (Milan / împrumut expirat), Philip Billing (Bournemouth / împrumut expirat) și Simone Scuffet (împrumut expirat).



Sancho a fost cumpărat cu 85 de milioane de euro de Manchester United

Jadon Malik Sancho (25 de ani) este născut la Camberwell, un orășel de la periferia Londrei, și și-a făcut junioratul la Watford și Manchester City, în timp ce la nivel de seniori a evoluat pentru Borussia Dortmund (2017-2021, cumpărat cu 20.6 milioane de euro / 2024, împrumutat), Manchester United (2021-2023, cumpărat cu 85 de milioane de euro) și Chelsea (2024-2025 / împrumutat pentru 6 milioane de euro).



Are 23 de selecții și 3 goluri pentru naționala Angliei, iar în palmares are o finală de Champions League (2023-2024), Conference League (2024-2025), DFB-Pokal (2020-2021), DFL-Supercup (2019), EFL Cup (2022-2023), FIFA U17 World Cup (2017), UEFA European U17 Championship Golden Player (2017), Goal.com NxGn (2019) și includerea în Bundesliga Team of the Season (2018-2019, 2019-2020). Poate juca ca extremă stânga, extremă dreapta și mijlocaș central ofensiv și este cotat la 28 de milioane de euro.



Foto - Getty Images