Napoli a transferat un fundaș accidentat de la Getafe

Napoli a oficializat astăzi transferul lui Miguel Gutierrez, după efectuarea vizitei medicale la Villa Stuart din Roma. Spaniolul a semnat un contract valabil până în 2030, Getafe urmând să primească 18 milioane de euro plus alte două milioane ca bonusuri de performanță, iar jucătorul va încasa un salariu de 2.3 milioane de euro pe sezon. Ibericul va fi disponibil pentru Antonio Conte abia la începutul lunii septembrie, după ce a fost operat la gleznă.



Acesta este al nouălea transfer al lui Napoli, după cele ale lui Sam Beukema (Bologna / 31 mil. euro), Noa Lang (PSV Eindhoven / 25 mil. euro), Vanja Milinkovic-Savic (Torino / 15 mil. euro, împrumut), Lorenzo Lucca (Udinese / 9 mil. euro, împrumutat), Luca Marianucci (Empoli / 9 milioane de euro), Mathias Ferrante (Nova Romentin / 100.000 de euro), Kevin de Bruyne (Manchester City / gratis) și Emanuele Rao (SPAL / gratis). În ultimii ani, Napoli a adus mai mulți jucători trecuți pe la Real Madrid, printre care Gonzalo Higuain, Raul Albiol, Jose Callejon sau Rafa Marin.



Gutierrez e campion olimpic în 2024

Miguel Gutierrez Ortega (24 de ani) este născut la Pinto (Comunitatea Autonomă Madrid) și s-a format la juniorii cluburilor Getafe (2006-2011) și Real Madrid (2011-2020). La nivel de seniori a evoluat pentru Real Madrid B (2020-2022), Real Madrid (2021-2022) și Girona (2022-2025).

Are selecții pentru naționalele U17, U18, U19, U21 și Olimpică ale Spaniei, iar în palmares are Champions League (2021-2022), La Liga (2021-2022), UEFA Youth League (2019-2020), medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris (2024), La Liga U23 - Player of the Month (aprilie 2024) și includerea în La Liga Team of the Season (2023-2024). Poate evolua ca fundaș și mijlocaș stânga și este cotat la 20 de milioane de euro.

