Giovanni Simeone a semnat cu Torino! Atacantul argentinian ajunge la gruparea „granata” sub formă de împrumut, cu obligație de cumpărare, și a semnat un contract valabil până în 2028, cu opțiune pentru încă un sezon.



Giovanni Simeone a debutat în Italia în 2016, la Genoa, după ce a marcat 12 goluri în Argentina pentru Banfield. A trecut apoi pe la Fiorentina, Cagliari și Verona, unde a avut cifre bune, în special la Verona, cu 17 goluri în 35 de meciuri. La Napoli, a fost mai degrabă rezervă de lux.

