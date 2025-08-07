OFICIAL Giovanni Simeone, OUT de la Napoli! „El Cholito” a semnat cu o rivală din Serie A

Giovanni Simeone, OUT de la Napoli! &bdquo;El Cholito&rdquo; a semnat cu o rivală din Serie A Italia
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Giovanni Simeone, fiul legendarului Diego Simeone, a părăsit-o pe Napoli după două titluri de campion și a semnat cu Torino. 

TAGS:
NapoliGiovanni SimeoneTorino
Din articol

Giovanni Simeone a semnat cu Torino! Atacantul argentinian ajunge la gruparea „granata” sub formă de împrumut, cu obligație de cumpărare, și a semnat un contract valabil până în 2028, cu opțiune pentru încă un sezon.

Giovanni Simeone a semnat cu Torino

Giovanni Simeone a debutat în Italia în 2016, la Genoa, după ce a marcat 12 goluri în Argentina pentru Banfield. A trecut apoi pe la Fiorentina, Cagliari și Verona, unde a avut cifre bune, în special la Verona, cu 17 goluri în 35 de meciuri. La Napoli, a fost mai degrabă rezervă de lux.

Cu Napoli, „El Cholito” a cucerit două titluri în Serie A, în 2023 și 2025, însă lipsa minutelor i-a afectat evoluția. Acum, la Torino, speră să redevină un titular de bază.

Simeone are 6 selecții și un gol la naționala Argentinei și a fost golgheterul Campionatului Sud-American U20 în 2015.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un document aruncat din greșeală la gunoi a dus la o descoperire surprinzătoare în București. Amenzi de 8.000 de lei | FOTO
Un document aruncat din greșeală la gunoi a dus la o descoperire surprinzătoare &icirc;n București. Amenzi de 8.000 de lei | FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Unde a fost surprins Alexandru Băluță &icirc;n ziua meciului FCSB - Drita
Unde a fost surprins Alexandru Băluță în ziua meciului FCSB - Drita
Destinație surpriză pentru Ianis Hagi: &rdquo;Este dorit acolo!&rdquo;
Destinație surpriză pentru Ianis Hagi: ”Este dorit acolo!”
Revenire de senzație la Dinamo! Vestea primită chiar &icirc;nainte de meciul cu Metaloglobus
Revenire de senzație la Dinamo! Vestea primită chiar înainte de meciul cu Metaloglobus
ULTIMELE STIRI
Braga, lecție de fotbal &icirc;n Gruia! 15 pase și un gol perfect &icirc;n fața lui CFR Cluj
Braga, lecție de fotbal în Gruia! 15 pase și un gol perfect în fața lui CFR Cluj
CFR Cluj - Braga 0-1, ACUM! Portughezii deschid scorul la prima ocazie
CFR Cluj - Braga 0-1, ACUM! Portughezii deschid scorul la prima ocazie
Premieră la FCSB &icirc;n acest sezon, la meciul cu Drita! Imagini din vestiarul campioanei
Premieră la FCSB în acest sezon, la meciul cu Drita! Imagini din vestiarul campioanei
CFR Cluj, tricouri speciale pentru Jorge Costa: cum au apărut ardelenii &icirc;naintea meciului cu Braga
CFR Cluj, tricouri speciale pentru Jorge Costa: cum au apărut ardelenii înaintea meciului cu Braga
Cristi Manea, dat dispărut la Rapid! Unde se află jucătorul, &icirc;n timp ce Angelescu credea că e &icirc;n București
Cristi Manea, dat dispărut la Rapid! Unde se află jucătorul, în timp ce Angelescu credea că e în București
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a anunțat primul 11 pentru Drita și a desființat un jucător: Doarme pe teren!

Gigi Becali a anunțat primul "11" pentru Drita și a desființat un jucător: "Doarme pe teren!"

Gigi Becali, transferuri pe bani mulți pentru visul european. Jucători buni, favorită la titlu!

Gigi Becali, transferuri pe bani mulți pentru visul european. "Jucători buni, favorită la titlu!"

&bdquo;Reghe&ldquo; e rege &icirc;n Sudan: primele imagini cu sosirea sa &icirc;ntr-o țară sf&acirc;șiată de sărăcie și boli

„Reghe“ e rege în Sudan: primele imagini cu sosirea sa într-o țară sfâșiată de sărăcie și boli

Andrei Rațiu a răbufnit după decizia lui Rayo: Rănit și dezamăgit! A fost șansa vieții lui

Andrei Rațiu a răbufnit după decizia lui Rayo: "Rănit și dezamăgit! A fost șansa vieții lui"

Ciprian Marica &icirc;l desființează pe Florin Tănase: Nesimțire! Are tupeu!

Ciprian Marica îl desființează pe Florin Tănase: "Nesimțire! Are tupeu!"

Premier League, show total și la mercato: toate transferurile verii. Competiția e transmisă de VOYO

Premier League, show total și la mercato: toate transferurile verii. Competiția e transmisă de VOYO

CITESTE SI
Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține Rom&acirc;nia blocată c&acirc;t mai mult &icirc;n trecutul communist

stirileprotv Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține România blocată cât mai mult în trecutul communist

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Cod portocaliu și galben de furtuni &icirc;n Rom&acirc;nia. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și v&acirc;nt puternic

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
UFC
UFC 316: Dvalishvili vs O'Malley 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Blanchfield vs Barber


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!