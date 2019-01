Sepsi OSK a confirmat 3 plecari! Schimbari in lotul revelatiei sezonului din Liga I in pauza de iarna

Sepsi OSK se desparte de trei fotbalisti.

Revelatia Sepsi OSK va trece prin cateva schimbari in aceasta pauza de iarna. Covasnenii renunta la jucatorii care nu au confirmat si la cei care nu intra in vederile lui Eugen Neagoe. Ei cauta si intariri.

Potrivit conducerii clubului, primii jucatori care vor pleca sunt Daniel Prosser (24 de ani, mijlocas), Zsombor Veress (19 ani, atacant) si Gabriel Dodoi (20 de ani, atacant). Primul se va intoarce in Ungaria, de unde a fost imprumutat, in timp ce ultimul va reveni la CFR Cluj, fiind de asemenea imprumutat. Veress va pleca sub forma de imprumut la Targu Secuiesc.

"Deocamdata suntem in discutii pentru plecari. Daniel Prosser este singura certitudine. El se va intoarce la Academia Puskas, de unde a fost imprumutat. Mai sunt discutii cu inca doi. (...) Dodoi vrea sa joace mai mult. La noi nu prea a jucat si nu vrem sa-i stricam calculele. E posibil sa aleaga o echipa la care sa primeasca mai multe sanse", a spus Janos Bokor, citat de cotidianul Gazeta Sporturilor.