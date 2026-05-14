Adesea comparat cu Jose Mourinho, Cristi Chivu a devenit primul antrenor care cucerește eventul în Italia cu Inter după "The Special One". În ultima perioadă, Chivu a primit o mulțime de întrebări legate de comparațiile cu tehnicianul portughez, însă a refuzat politicos orice comparație.

Mutu, atac cu talpa la Mourinho: "Stai în banca ta și ia notițe de la Chivu!"

La o zi după ce Inter a câștigat și Cupa Italiei (2-0 contra lui Lazio în finală), Adrian Mutu a lansat un atac dur la adresa lui Jose Mourinho, cel care i-a fost antrenor pentru o scurtă perioadă la Chelsea.

Mutu s-a arătat revoltat de numeroasele comparații dintre Mourinho și Chivu, dar și de ultimele declarații ale actualului tehnician de la Benfica. Golgheterul all-time al naționalei României crede că portughezul putea avea un discurs "mult mai laudativ" la adresa lui Cristi Chivu, mai ales că românul i-a fost jucător la Inter în sezonul istoric al triplei.

"Am văzut foarte multe întrebări despre Mourinho, îi puneau și tot nu înțeleg de ce. Aici e vorba despre Cristi Chivu, nu despre Jose Mourinho, indiferent ce a făcut Mourinho. Unele întrebări mi s-au părut și mie chiar prea exagerate. Întrebau dacă antrenorul ăla… dacă Jose Mourinho nu știu ce. Au fost vreo patru întrebări despre Jose Mourinho, dar Cristi a știu să le răspundă când le-a zis că acum el este acolo, nu Jose Mourinho.

Cristi a demonstrat că își merită locul acolo. A câștigat Cupa și campionatul și tu tot pui întrebări despre Mourinho… mamă, ce mare influență a avut asupra lui Cristi. Zici că a luat Mourinho campionatul. Mourinho cam cu asta a rămas în ultimul timp. Cu toate că un antrenor respectat în lumea fotbalului și a câștigat foarte multe trofee, dar în ultimul timp a rămas mai mult cu declarațiile. Putea să fie mult mai laudativ la adresa lui Cristi, mai generos. L-am văzut și eu reținut. A câștigat Cristi acum, stai în banca ta! Anul ăsta, Mourinho trebuia să ia notițe de la Chivu, nu invers", a spus Adrian Mutu, la Fanatik.