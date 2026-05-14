Mutu, atac cu talpa la Mourinho: "Stai în banca ta și ia notițe de la Chivu!"

Mutu, atac cu talpa la Mourinho: &quot;Stai în banca ta și ia notițe de la Chivu!&quot; Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Adrian Mutu a comentat succesul obținut de Cristi Chivu în Italia cu Inter Milano și a lansat un atac dur la adresa lui Jose Mourinho.

TAGS:
cristi chivuJose MourinhoAdrian MutuInter Milano
Din articol

Adesea comparat cu Jose Mourinho, Cristi Chivu a devenit primul antrenor care cucerește eventul în Italia cu Inter după "The Special One". În ultima perioadă, Chivu a primit o mulțime de întrebări legate de comparațiile cu tehnicianul portughez, însă a refuzat politicos orice comparație.

Mutu, atac cu talpa la Mourinho: "Stai în banca ta și ia notițe de la Chivu!"

La o zi după ce Inter a câștigat și Cupa Italiei (2-0 contra lui Lazio în finală), Adrian Mutu a lansat un atac dur la adresa lui Jose Mourinho, cel care i-a fost antrenor pentru o scurtă perioadă la Chelsea.

Mutu s-a arătat revoltat de numeroasele comparații dintre Mourinho și Chivu, dar și de ultimele declarații ale actualului tehnician de la Benfica. Golgheterul all-time al naționalei României crede că portughezul putea avea un discurs "mult mai laudativ" la adresa lui Cristi Chivu, mai ales că românul i-a fost jucător la Inter în sezonul istoric al triplei.

"Am văzut foarte multe întrebări despre Mourinho, îi puneau și tot nu înțeleg de ce. Aici e vorba despre Cristi Chivu, nu despre Jose Mourinho, indiferent ce a făcut Mourinho. Unele întrebări mi s-au părut și mie chiar prea exagerate. Întrebau dacă antrenorul ăla… dacă Jose Mourinho nu știu ce. Au fost vreo patru întrebări despre Jose Mourinho, dar Cristi a știu să le răspundă când le-a zis că acum el este acolo, nu Jose Mourinho. 

Cristi a demonstrat că își merită locul acolo. A câștigat Cupa și campionatul și tu tot pui întrebări despre Mourinho… mamă, ce mare influență a avut asupra lui Cristi. Zici că a luat Mourinho campionatul. Mourinho cam cu asta a rămas în ultimul timp. Cu toate că un antrenor respectat în lumea fotbalului și a câștigat foarte multe trofee, dar în ultimul timp a rămas mai mult cu declarațiile. Putea să fie mult mai laudativ la adresa lui Cristi, mai generos. L-am văzut și eu reținut. A câștigat Cristi acum, stai în banca ta! Anul ăsta, Mourinho trebuia să ia notițe de la Chivu, nu invers", a spus Adrian Mutu, la Fanatik.

Mutu a comentat și performanța extraordinară a fostului său coleg de la naționala României. Cristi Chivu a devenit primul om din istoria lui Inter care cucerește eventul atât ca jucător (2010), cât și ca antrenor (2026).

"Este ceva extraordinar ce a reușit Cristi Chivu. Felicitări lui. Chiar citeam interviurile lui, când spunea prin ce a trecut și mai multă lume la începutul sezonului nu-i dădea credit. A reușit să întoarcă, să demonstreze tuturor care au vorbit cu neîncredere despre el că e un antrenor capabil. E un lucru extraordinar. Nu mă gândeam dacă va câștiga sau nu eventul. Mă gândeam că are mare mare posibilitate de a câștiga pentru că are o echipă foarte puternică în spate.

El fiind și de acolo, din familia lui Inter, ca să spun așa, cunoaște foarte bine ambientul și a reușit să gestioneze foarte bine anumite situații, mai ales cele dificile. Inter trebuie să-și îmbunătățească performanțele pentru sezonul următor în Champions League, pentru că echipa poate să devină și mai bună. Exact ce spunea el. Se vede că jucătorii îl plac și l-au răsplătit în acest sens. Jucătorii ăștia pot fi capricioși, au și ei personalitatea lor, câștigă și foarte mulți bani, sunt și jucători faimoși, jucători de echipe naționale puternice, adică nu e ușor să gestionezi un vestiar ca ăsta, mai ales momentele dificile. Cristi a reușit și a făcut-o foarte bine", a mai spus Mutu.

Ce a spus Jose Mourinho despre Cristi Chivu

La finalul lunii aprilie, când Inter se apropia tot mai mult de cucerirea titlului în Serie A, Jose Mourinho a acordat un interviu pentru Il Giornale în care vorbea despre performanța lui Chivu.

"Sunt bucuros pentru Chivu că Inter e pe cale să câștige Scudetto. Când îl antrenam eu pe Chivu, n-am crezut, în niciun moment, că va ajunge antrenor. Pur și simplu, nu părea să fie făcut pentru a avea succes în această meserie. Desigur, era inteligent, studia și prin muncă și-a croit drumul spre succes. Dar nu era deloc spontan. Nu s-a născut cu această calitate. Mulți antrenori din ziua de astăzi știu doar să se <<vândă>> bine. Și, hai să fim sinceri: cea mai mare minciună din fotbal e că tactica e mai importantă decât ce reușești în materie de rezultate. Încă nu i-am scris lui Chivu, pentru că n-a câștigat titlul din punct de vedere matematic. Haideți să-l lăsăm până câștigă titlul, în mod oficial. Când se va întâmpla asta, îi voi scrie", spunea Mourinho, în urmă cu aproximativ două săptămâni.

După ce Inter și-a asigurat matematic titlul, Jose Mourinho îl descria în două cuvinte pe Cristi Chivu: "Bun și norocos". Tot portughezul adăuga că "nimeni de la acest Inter nu ar fi jucat în echipa mea".

VIDEO Cristi Chivu, interviu în limba română pentru VOYO după ce a cucerit și Cupa Italiei cu Inter Milano

Publicitate

VIDEO Finala Cupei Italiei, Lazio - Inter 0-2, a fost pe VOYO. Rezumatul meciului prin care Chivu a reușit „dubla”

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Salvatorii lui Alex au izbucnit în lacrimi când l-au găsit ghemuit în pădure, după două nopți. „El ne-a făcut cu mâna”
Salvatorii lui Alex au izbucnit în lacrimi când l-au găsit ghemuit în pădure, după două nopți. „El ne-a făcut cu mâna”
ULTIMELE STIRI
Ioan Varga l-a făcut praf pe Daniel Pancu: „E un nesimțit!” Revenire spectaculoasă pe banca lui CFR Cluj
Ioan Varga l-a făcut praf pe Daniel Pancu: „E un nesimțit!” Revenire spectaculoasă pe banca lui CFR Cluj
Thomas Tuchel, surpriză de proporții pentru fanii Angliei: l-ar putea lua la Mondiale pe atacantul neconvocat de 8 ani
Thomas Tuchel, surpriză de proporții pentru fanii Angliei: l-ar putea lua la Mondiale pe atacantul neconvocat de 8 ani
„E bine să ai speranță” Reacția neașteptată a Igăi Swiatek înainte de o posibilă finală cu Sorana Cîrstea, la Roma
„E bine să ai speranță” Reacția neașteptată a Igăi Swiatek înainte de o posibilă finală cu Sorana Cîrstea, la Roma
Vestea primită de Mirel Rădoi după ce FIFA i-a pus lui Gaziantep interdicție la transferuri
Vestea primită de Mirel Rădoi după ce FIFA i-a pus lui Gaziantep interdicție la transferuri
"Adelina a avut dreptate!" Italienii și-au amintit predicția soției lui Cristi Chivu din momentul instalării la Inter
"Adelina a avut dreptate!" Italienii și-au amintit predicția soției lui Cristi Chivu din momentul instalării la Inter
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter 0-2 a fost în direct pe VOYO | Cristi Chivu face istorie la echipa ”nerazzurrilor” și câștigă Coppa Italia

Lazio - Inter 0-2 a fost în direct pe VOYO | Cristi Chivu face istorie la echipa ”nerazzurrilor” și câștigă Coppa Italia

Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter

Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter

Luca Toni nu l-a menajat pe Cristi Chivu înainte de finala Coppa Italia: ”Ești luat în râs în Europa!”

Luca Toni nu l-a menajat pe Cristi Chivu înainte de finala Coppa Italia: ”Ești luat în râs în Europa!”

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare

Cristi Chivu și-a luat soția și fiicele în brațe după ce a câștigat Coppa Italia. Imagini emoționante de la Roma

Cristi Chivu și-a luat soția și fiicele în brațe după ce a câștigat Coppa Italia. Imagini emoționante de la Roma



Recomandarile redactiei
Ioan Varga l-a făcut praf pe Daniel Pancu: „E un nesimțit!” Revenire spectaculoasă pe banca lui CFR Cluj
Ioan Varga l-a făcut praf pe Daniel Pancu: „E un nesimțit!” Revenire spectaculoasă pe banca lui CFR Cluj
"Adelina a avut dreptate!" Italienii și-au amintit predicția soției lui Cristi Chivu din momentul instalării la Inter
"Adelina a avut dreptate!" Italienii și-au amintit predicția soției lui Cristi Chivu din momentul instalării la Inter
Vestea primită de Mirel Rădoi după ce FIFA i-a pus lui Gaziantep interdicție la transferuri
Vestea primită de Mirel Rădoi după ce FIFA i-a pus lui Gaziantep interdicție la transferuri
„E bine să ai speranță” Reacția neașteptată a Igăi Swiatek înainte de o posibilă finală cu Sorana Cîrstea, la Roma
„E bine să ai speranță” Reacția neașteptată a Igăi Swiatek înainte de o posibilă finală cu Sorana Cîrstea, la Roma
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Ioan Becali i-a propus lui Jose Mourinho un jucător de la Dinamo! Reacție spectaculoasă
Ioan Becali i-a propus lui Jose Mourinho un jucător de la Dinamo! Reacție spectaculoasă
"Fierbe" Giuleștiul! Fostul antrenor, standing ovation în tribune. Fanii s-au înghesuit să facă poze cu el
"Fierbe" Giuleștiul! Fostul antrenor, standing ovation în tribune. Fanii s-au înghesuit să facă poze cu el
"Știre falsă!" Burleanu intervine în cazul așa-zisului "selecționer interzis" pentru România
"Știre falsă!" Burleanu intervine în cazul așa-zisului "selecționer interzis" pentru România
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!