Adesea comparat cu Jose Mourinho, Cristi Chivu a devenit primul antrenor care cucerește eventul în Italia cu Inter după "The Special One". În ultima perioadă, Chivu a primit o mulțime de întrebări legate de comparațiile cu tehnicianul portughez, însă a refuzat politicos orice comparație.
Mutu, atac cu talpa la Mourinho: "Stai în banca ta și ia notițe de la Chivu!"
La o zi după ce Inter a câștigat și Cupa Italiei (2-0 contra lui Lazio în finală), Adrian Mutu a lansat un atac dur la adresa lui Jose Mourinho, cel care i-a fost antrenor pentru o scurtă perioadă la Chelsea.
Mutu s-a arătat revoltat de numeroasele comparații dintre Mourinho și Chivu, dar și de ultimele declarații ale actualului tehnician de la Benfica. Golgheterul all-time al naționalei României crede că portughezul putea avea un discurs "mult mai laudativ" la adresa lui Cristi Chivu, mai ales că românul i-a fost jucător la Inter în sezonul istoric al triplei.
"Am văzut foarte multe întrebări despre Mourinho, îi puneau și tot nu înțeleg de ce. Aici e vorba despre Cristi Chivu, nu despre Jose Mourinho, indiferent ce a făcut Mourinho. Unele întrebări mi s-au părut și mie chiar prea exagerate. Întrebau dacă antrenorul ăla… dacă Jose Mourinho nu știu ce. Au fost vreo patru întrebări despre Jose Mourinho, dar Cristi a știu să le răspundă când le-a zis că acum el este acolo, nu Jose Mourinho.
Cristi a demonstrat că își merită locul acolo. A câștigat Cupa și campionatul și tu tot pui întrebări despre Mourinho… mamă, ce mare influență a avut asupra lui Cristi. Zici că a luat Mourinho campionatul. Mourinho cam cu asta a rămas în ultimul timp. Cu toate că un antrenor respectat în lumea fotbalului și a câștigat foarte multe trofee, dar în ultimul timp a rămas mai mult cu declarațiile. Putea să fie mult mai laudativ la adresa lui Cristi, mai generos. L-am văzut și eu reținut. A câștigat Cristi acum, stai în banca ta! Anul ăsta, Mourinho trebuia să ia notițe de la Chivu, nu invers", a spus Adrian Mutu, la Fanatik.
Mutu a comentat și performanța extraordinară a fostului său coleg de la naționala României. Cristi Chivu a devenit primul om din istoria lui Inter care cucerește eventul atât ca jucător (2010), cât și ca antrenor (2026).
"Este ceva extraordinar ce a reușit Cristi Chivu. Felicitări lui. Chiar citeam interviurile lui, când spunea prin ce a trecut și mai multă lume la începutul sezonului nu-i dădea credit. A reușit să întoarcă, să demonstreze tuturor care au vorbit cu neîncredere despre el că e un antrenor capabil. E un lucru extraordinar. Nu mă gândeam dacă va câștiga sau nu eventul. Mă gândeam că are mare mare posibilitate de a câștiga pentru că are o echipă foarte puternică în spate.
El fiind și de acolo, din familia lui Inter, ca să spun așa, cunoaște foarte bine ambientul și a reușit să gestioneze foarte bine anumite situații, mai ales cele dificile. Inter trebuie să-și îmbunătățească performanțele pentru sezonul următor în Champions League, pentru că echipa poate să devină și mai bună. Exact ce spunea el. Se vede că jucătorii îl plac și l-au răsplătit în acest sens. Jucătorii ăștia pot fi capricioși, au și ei personalitatea lor, câștigă și foarte mulți bani, sunt și jucători faimoși, jucători de echipe naționale puternice, adică nu e ușor să gestionezi un vestiar ca ăsta, mai ales momentele dificile. Cristi a reușit și a făcut-o foarte bine", a mai spus Mutu.
Ce a spus Jose Mourinho despre Cristi Chivu
La finalul lunii aprilie, când Inter se apropia tot mai mult de cucerirea titlului în Serie A, Jose Mourinho a acordat un interviu pentru Il Giornale în care vorbea despre performanța lui Chivu.
"Sunt bucuros pentru Chivu că Inter e pe cale să câștige Scudetto. Când îl antrenam eu pe Chivu, n-am crezut, în niciun moment, că va ajunge antrenor. Pur și simplu, nu părea să fie făcut pentru a avea succes în această meserie. Desigur, era inteligent, studia și prin muncă și-a croit drumul spre succes. Dar nu era deloc spontan. Nu s-a născut cu această calitate. Mulți antrenori din ziua de astăzi știu doar să se <<vândă>> bine. Și, hai să fim sinceri: cea mai mare minciună din fotbal e că tactica e mai importantă decât ce reușești în materie de rezultate. Încă nu i-am scris lui Chivu, pentru că n-a câștigat titlul din punct de vedere matematic. Haideți să-l lăsăm până câștigă titlul, în mod oficial. Când se va întâmpla asta, îi voi scrie", spunea Mourinho, în urmă cu aproximativ două săptămâni.
După ce Inter și-a asigurat matematic titlul, Jose Mourinho îl descria în două cuvinte pe Cristi Chivu: "Bun și norocos". Tot portughezul adăuga că "nimeni de la acest Inter nu ar fi jucat în echipa mea".
VIDEO Cristi Chivu, interviu în limba română pentru VOYO după ce a cucerit și Cupa Italiei cu Inter Milano