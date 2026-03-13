Cristi Chivu l-a înlocuit pe Simone Inzaghi pe banca tehnică în vara anului trecut, însă trecerea anticipată la un sistem 3-4-2-1 nu s-a materializat pe parcursul sezonului curent. Sistemul clasic 3-5-2 a rămas o certitudine pentru gruparea milaneză, decizie influențată și de profilul jucătorilor aflați la dispoziția antrenorului român, în ciuda faptului că aducerea lui Ademola Lookman părea să indice o intenție de modificare a modulului.

Viteză și dribling

Pentru viitor, staff-ul tehnic își dorește o echipă mult mai versatilă, capabilă să își adapteze așezarea în funcție de adversar și de contextul partidei. Jurnaliștii de la Corriere dello Sport notează că Inter caută jucători care să favorizeze această flexibilitate, iar atenția s-a îndreptat din nou către Moussa Diaby, legitimat în prezent la Al-Ittihad.

Tehnicianul român și conducerea clubului au ajuns la un consens în privința nevoii de a aduce un fotbalist exploziv, care să știe să dribleze, o caracteristică ce lipsește din lotul actual al „nerazzurrilor”. Jucătorul francez este interesat de o întoarcere în fotbalul european, iar milanezii sunt gata să reia negocierile, notează sursa citată mai sus. Încercările de a convinge clubul saudit au eșuat în perioada de mercato din iarnă, însă timpul rămas până la deschiderea ferestrei de transferuri din vară le oferă italienilor ocazia de a pregăti mai bine terenul pentru această mutare.