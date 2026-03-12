Chivu a primit vestea cea mare! Anunțul făcut de Lautaro Martinez

Cristi Chivu nu s-a putut baza pe Lautaro Martinez la ultimele cinci meciuri ale lui Inter. Căpitanul "nerazzurrilor" a suferit o accidentare musculară în prima manșă a duelului cu Bodo/Glimt (1-3) din Champions League, iar ulterior nu a mai prins niciun minut.

Lautaro Martinez, foarte aproape de revenire

Eliminată din Champions League și învinsă în derby-ul cu AC Milan (0-1), Inter este din ce în ce mai aproape să îl aibă din nou la dispoziție pe golgheterul echipei.

Lautaro Martinez a revenit joi la antrenamentele lui Inter, iar argentinianul a consemnat momentul prin câteva fotografii publicate pe rețelele sociale alături de mesajul: "Mă bucur să văd din nou terenul".