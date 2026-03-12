Chivu a primit vestea cea mare! Anunțul făcut de Lautaro Martinez

Cristi Chivu nu s-a putut baza pe Lautaro Martinez la ultimele cinci meciuri ale lui Inter. Căpitanul "nerazzurrilor" a suferit o accidentare musculară în prima manșă a duelului cu Bodo/Glimt (1-3) din Champions League, iar ulterior nu a mai prins niciun minut.
Lautaro Martinez, foarte aproape de revenire
Eliminată din Champions League și învinsă în derby-ul cu AC Milan (0-1), Inter este din ce în ce mai aproape să îl aibă din nou la dispoziție pe golgheterul echipei.
Lautaro Martinez a revenit joi la antrenamentele lui Inter, iar argentinianul a consemnat momentul prin câteva fotografii publicate pe rețelele sociale alături de mesajul: "Mă bucur să văd din nou terenul".
Gazzetta dello Sport scrie că planul lui Inter și al lui Lautaro este ca argentinianul să înceapă din primul minut partida de pe 22 martie cu Fiorentina, ultima de dinaintea pauzei pentru meciurile echipelor naționale.
Rămâne de văzut dacă Lautaro va primi minute și contra Atalantei, sâmbătă, sau dacă Cristi Chivu va rămâne precaut. Cert este că atacantul argentinian va reveni pe teren în cea mai importantă perioadă a sezonului, una în care Inter trebuie să păstreze avansul de 7 puncte față de rivala AC Milan.
- 18 goluri a marcat Lautaro Martinez în 35 de meciuri disputate în acest sezon
Pe lângă cele 10 meciuri rămase de disputat în Serie A, Inter va mai juca și în Cupa Italiei. Returul semifinalei cu Como este programat pe 21 aprilie, în direct pe VOYO. În tur, cele două formații au remizat, 0-0.