Startul de sezon a fost unul de coșmar pentru „Grifon”, cu șase înfrângeri și trei remize în primele nouă etape, iar primul succes a venit abia pe 3 noiembrie, 2-0 cu Sassuolo, în deplasare.



De atunci, lucrurile s-au mai stabilizat. Genoa a pierdut o singură dată în ultimele cinci runde, chiar împotriva Interului lui Cristi Chivu (1-2), însă situația rămâne delicată.



La momentul redactării acestui articol, formația pregătită de Daniele De Rossi ocupă locul 16 în Serie A, cu 14 puncte, la egalitate cu Parma și la doar două lungimi de zona retrogradării.



Dan Șucu pregătește bomba! Transfer de la Juventus



În acest context, Genoa pregătește o mutare cu greutate. Potrivit presei din Italia, clubul îl vrea pe Mattia Perin, portarul lui Juventus.

