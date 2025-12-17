Dan Șucu pregătește bomba! Transfer de la Juventus

Dan Șucu pregătește bomba! Transfer de la Juventus Serie A
Genoa, club la care Dan Șucu este acționar majoritar din 2024, caută soluții urgente pentru a ieși din zona periculoasă a clasamentului. 

Startul de sezon a fost unul de coșmar pentru „Grifon”, cu șase înfrângeri și trei remize în primele nouă etape, iar primul succes a venit abia pe 3 noiembrie, 2-0 cu Sassuolo, în deplasare.

De atunci, lucrurile s-au mai stabilizat. Genoa a pierdut o singură dată în ultimele cinci runde, chiar împotriva Interului lui Cristi Chivu (1-2), însă situația rămâne delicată. 

La momentul redactării acestui articol, formația pregătită de Daniele De Rossi ocupă locul 16 în Serie A, cu 14 puncte, la egalitate cu Parma și la doar două lungimi de zona retrogradării.

Dan Șucu pregătește bomba! Transfer de la Juventus

În acest context, Genoa pregătește o mutare cu greutate. Potrivit presei din Italia, clubul îl vrea pe Mattia Perin, portarul lui Juventus. 

Numele nu este deloc străin suporterilor rossoblu. Perin a evoluat de patru ori pentru Genoa în trecut, în perioada 2008-2021 și a strâns 204 meciuri la nivel de seniori și 53 pentru echipa U20.

Odată cu transferul la Juventus, italianul a apărat buturile în 60 de meciuri, iar în acest sezon are patru apariții și șase goluri încasate.

Potrivit portalului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a goalkeeper-ului născut la Latina, în Italia, este de 2,5 milioane de euro.

