Cel mai în formă jucător al său din acest start de sezon, atacantul Marcus Thuram, este accidentat și nu va putea evolua. Cu toate acestea, Tutto Mercato Web subliniază că antrenorul român nu are motive de îngrijorare și "doarme liniștit", având soluții viabile pe banca de rezerve.



Francezul, autor a 5 goluri și 2 assisturi în primele șapte partide ale sezonului, reprezintă o pierdere grea pentru ofensiva nerazzurrilor. Meciul de pe "Meazza" cu echipa lui Davide Nicola, un antrenor care a mai produs surprize la Milano, se anunță a fi unul complicat.



"Riscuri zero" în cazul lui Thuram



Jurnaliștii italieni scriu că staff-ul lui Inter tratează accidentarea musculară a lui Thuram "cu mănuși", sub deviza "zero riscuri", pentru a evita o problemă și mai gravă. O revenire a acestuia în meciul următor, cu AS Roma, este considerată în acest moment foarte puțin probabilă.



Însă, spre deosebire de sezonul trecut, Chivu are acum alternative de încredere. "Pio Esposito și Bonny oferă mult mai multe garanții decât Correa și Arnautovic", notează publicația amintită. Marea dilemă este cine îi va fi partener în atac lui Lautaro Martinez, care este într-o formă excelentă. Pio Esposito pare favorit, dar Bonny, fostul atacant de la Parma, vine puternic din urmă și ar putea fi surpriza din primul "11".



Meciul dintre Inter și Cremonese din etapa cu numărul șase din Serie A este programat pe San Siro, sâmbătă, de la ora 19:00.

