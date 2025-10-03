Cristi Chivu, față în față cu Diego Simeone! Inter a făcut anunțul oficial

Cristi Chivu, față &icirc;n față cu Diego Simeone! Inter a făcut anunțul oficial Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, va disputa o partidă amicală împotriva lui Atletico Madrid în pauza pentru meciurile echipelor naționale.

TAGS:
cristi chivuInter MilanoAtletico Madrid
Din articol

Amical Inter - Atletico, în Libia. Chivu și Simeone, față în față

Meciul amical dintre Inter și Atletico, din cadrul Reconstruction Cup – FDRL, se va disputa la data de 10 octombrie, în Libia, pe Benghazi International Stadium. 

Cele două echipe nu vor putea avea la dispoziție cei mai importanți jucători, având în vedere că în perioada respectivă este pauza pentru meciurile echipelor naționale. Va fi o oportunitate pentru jucătorii care lipsesc de la naționale să le atragă atenția antrenorilor Cristi Chivu și Diego Simeone.

Interesant este că Atletico și Inter se vor înfrunta curând și în faza principală din UEFA Champions League. Duelul dintre cele două va avea loc pe Metropolitano Stadium, la data de 26 noiembrie.

Până la amicalul cu Atletico, Inter are meci cu Cremonese. Chivu l-a pierdut pe Thuram

Înaintea meciului cu Cremonese din Serie A (sâmbătă, 19:00), Cristi Chivu a refuzat să dezvăluie cine va fi înlocuitorul lui Thuram, însă presa italiană anticipează că va fi vorba despre Ange-Yoan Bonny (21 de ani), fotbalistul cumpărat în această vară de la Parma.

"Din nefericire, Marcus s-a accidentare, însă nu este vorba de o problemă gravă.

M-am decis în proporție de 90% în privința înlocuitorului, însă veți vedea mâine cine va juca lângă Lautaro. Aș putea decide de acum echipa de start, dar vreau ca toată lumea să fie responsabilă la antrenamente și nimeni să nu aibă garantat postul de titular. Adesea anunț echipa cu trei ore înaintea meciului", a spus Chivu, la conferința de presă.

Chivu a lucrat cu Bonny și la Parma, iar în această vară a insistat pentru transferul francezului la Inter. Tehnicianul român a vorbit la conferința de presă despre cel care e așteptat să îi ia locul lui Thuram.

"Bonny nu are constanța dorită în ceea ce privește minutele, însă va veni și aceasta mai devreme sau mai târziu. Este respectat de greu și încearcă mereu să se îmbunătățească. Sunt mulțumit de el și știu ce poate aduce echipei", a mai spus Chivu.

După 5 etape din Serie A, Inter ocupă locul 5, cu 9 puncte, trei sub primele clasate AC Milan, Napoli și AS Roma.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e &icirc;n buzunar
ULTIMELE STIRI
Unirea Slobozia - Dinamo 0-1 | Trei puncte pentru echipa lui Zeljko Kopic
Unirea Slobozia - Dinamo 0-1 | Trei puncte pentru echipa lui Zeljko Kopic
Ligue 1 | Paris FC - Lorient 2-0, ACUM pe VOYO. Gazdele fac spectacol
Ligue 1 | Paris FC - Lorient 2-0, ACUM pe VOYO. Gazdele fac spectacol
Superliga pe apă! Fotbal printre bălți la Clinceni. Imagini de colecție din Unirea Slobozia - Dinamo
Superliga pe apă! Fotbal printre bălți la Clinceni. Imagini de colecție din Unirea Slobozia - Dinamo
Valentin Mihăilă a spart gheața &icirc;n Turcia cu un gol fabulos: șut din propria jumătate de teren
Valentin Mihăilă a spart gheața în Turcia cu un gol fabulos: șut din propria jumătate de teren
Bournemouth - Fulham, ACUM pe VOYO! Cu o victorie, gazdele urcă pe 2, la un punct de liderul Liverpool
Bournemouth - Fulham, ACUM pe VOYO! Cu o victorie, gazdele urcă pe 2, la un punct de liderul Liverpool
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a nominalizat vinovatul după eșecul cu Young Boys: Ești schimbat!

Gigi Becali a nominalizat vinovatul după eșecul cu Young Boys: "Ești schimbat!"

După lovitura primită la Inter, Chivu anunță: M-am decis &icirc;n proporție de 90%

După lovitura primită la Inter, Chivu anunță: "M-am decis în proporție de 90%"

Mirel Rădoi și-a certat un elev după meciul cu Rakow: &bdquo;&Icirc;l vor costa viitoarele transferuri!&rdquo; + ce a spus despre FCSB - Young Boys

Mirel Rădoi și-a certat un elev după meciul cu Rakow: „Îl vor costa viitoarele transferuri!” + ce a spus despre FCSB - Young Boys

Primul jucător OUT de la FCSB după eșecul 0-2 cu Young Boys Berna! &rdquo;Scăpăm de el&rdquo;

Primul jucător OUT de la FCSB după eșecul 0-2 cu Young Boys Berna! ”Scăpăm de el”

&bdquo;Remontada&rdquo; &icirc;n duelul Ionuț Radu - Răzvan Lucescu! C&acirc;t s-a terminat Celta Vigo - PAOK &icirc;n Europa League

„Remontada” în duelul Ionuț Radu - Răzvan Lucescu! Cât s-a terminat Celta Vigo - PAOK în Europa League

Cum să-ți bați joc de 25.000 de oameni

Cum să-ți bați joc de 25.000 de oameni



Recomandarile redactiei
Unirea Slobozia - Dinamo 0-1 | Trei puncte pentru echipa lui Zeljko Kopic
Unirea Slobozia - Dinamo 0-1 | Trei puncte pentru echipa lui Zeljko Kopic
Valentin Mihăilă a spart gheața &icirc;n Turcia cu un gol fabulos: șut din propria jumătate de teren
Valentin Mihăilă a spart gheața în Turcia cu un gol fabulos: șut din propria jumătate de teren
Jucătorul lui FCSB l-a scos din sărite pe Mihai Stoica: &rdquo;Nu mai face asta &icirc;n viața lui! O prostie monumentală&rdquo;
Jucătorul lui FCSB l-a scos din sărite pe Mihai Stoica: ”Nu mai face asta în viața lui! O prostie monumentală”
Ovidiu Burcă, OUT de la Sepsi! Cine va prelua &bdquo;c&acirc;rma&rdquo; covăsnenilor
Ovidiu Burcă, OUT de la Sepsi! Cine va prelua „cârma” covăsnenilor
Bournemouth - Fulham, ACUM pe VOYO! Cu o victorie, gazdele urcă pe 2, la un punct de liderul Liverpool
Bournemouth - Fulham, ACUM pe VOYO! Cu o victorie, gazdele urcă pe 2, la un punct de liderul Liverpool
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Souffl&eacute;? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! &rdquo;Regele&rdquo; va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Fără vreo șansă să joace &icirc;n poarta lui Inter Milano, a fost &icirc;mprumutat tot &icirc;n Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Probleme pentru Jan Oblak &icirc;n prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
CITESTE SI
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e &icirc;n buzunar

stirileprotv Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar

&ldquo;Actrița&rdquo; AI care a creat panică și indignare &icirc;n r&acirc;ndul actorilor &ldquo;adevărați&rdquo; de la Hollywood: &ldquo;Este &icirc;nfricoșător!&rdquo;

protv “Actrița” AI care a creat panică și indignare în rândul actorilor “adevărați” de la Hollywood: “Este înfricoșător!”

Cod portocaliu de ploi și ninsori, &icirc;ncep&acirc;nd de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
(EN) UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!