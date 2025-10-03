Marcus Thuram (28 de ani), unul dintre oamenii de gol ai lui Inter, a ieșit accidentat la partida cu Slavia Praga, din Champions League, scor 3-0. Francezul a fost diagnosticat cu o problemă musculară și ar urma să lipsească aproximativ trei săptămâni.

Reacția lui Cristi Chivu după ce Inter l-a pierdut pe Marcus Thuram



Înaintea meciului cu Cremonese din Serie A (sâmbătă, 19:00), Cristi Chivu a refuzat să dezvăluie cine va fi înlocuitorul lui Thuram, însă presa italiană anticipează că va fi vorba despre Ange-Yoan Bonny (21 de ani), fotbalistul cumpărat în această vară de la Parma.



"Din nefericire, Marcus s-a accidentare, însă nu este vorba de o problemă gravă.



M-am decis în proporție de 90% în privința înlocuitorului, însă veți vedea mâine cine va juca lângă Lautaro. Aș putea decide de acum echipa de start, dar vreau ca toată lumea să fie responsabilă la antrenamente și nimeni să nu aibă garantat postul de titular. Adesea anunț echipa cu trei ore înaintea meciului", a spus Chivu, la conferința de presă.

Ange-Yoan Bonny, înlocuitorul lui Thuram



Chivu a lucrat cu Bonny și la Parma, iar în această vară a insistat pentru transferul francezului la Inter. Tehnicianul român a vorbit la conferința de presă despre cel care e așteptat să îi ia locul lui Thuram.



"Bonny nu are constanța dorită în ceea ce privește minutele, însă va veni și aceasta mai devreme sau mai târziu. Este respectat de greu și încearcă mereu să se îmbunătățească. Sunt mulțumit de el și știu ce poate aduce echipei", a mai spus Chivu.

După 5 etape din Serie A, Inter ocupă locul 5, cu 9 puncte, trei sub primele clasate AC Milan, Napoli și AS Roma.

