Mult a fost, putin a mai ramas! Ce se intampla cu Cristiano Ronaldo dupa ce a stat 70 de zile in carantina

Cristiano Ronaldo se va intoarce la antrenamente peste o zi.

Starul portughez al celor de la Juventus, Cristiano Ronaldo, se va intoarce maine la antrenamente. Astazi este ultima zi de carantina pentru fotbalist la Torino.

Ronaldo a venit in urma cu doua saptamani la Torino impreuna cu toata familia sa, unde s-au izolat din cauza pandemiei de coronavirus. Ronaldo va fi testat in cursul zilei de luni pentru coronavrius, iar daca totul decurge normal, detinatorul a 5 Baloane de Aur va reveni la antrenamente. In total, Ronaldo a stat 70 de zile in carantina.