Revenirea de SENZATIE a lui Cristiano Ronaldo la Man. United, BLOCATA de Sir Alex Ferguson! Cum a picat transferul de 160 de milioane de lire

Cristiano Ronaldo a fost aproape de o revenire spectaculoasa pe Old Trafford in urma cu 8 ani.

Patrice Evra a dezvaluit cum a fost Cristiano Ronaldo la un pas sa revina la Manchester United de la Real Madrid in 2012. Transferul ar fi urmat sa coste 160 de milioane de lire, insa totul a picat in momentul in care Sir Alex Ferguson si-a anuntat retragerea din fotbal.

Starul portughez a plecat de la United la Real Madrid in anul 2008, in schimbul a 80 de milioane de lire, insa a ramas dezamagit de madrileni sub conducerea lui Jose Mourinho.

Ferguson gandise deja revenirea lui Ronaldo, alaturi de Gareth Bale, pe care ii vedea capabili sa ajute echipa sa castige Champions League, inainte sa puna capat carierei sale remarcabile.

Patrice Evra, care a castigat cu United 15 trofee importante in perioada 2006-2014, a recunoscut ca Ronaldo i-a confirmat intentia de a reveni in Anglia.

"Vorbim despre cele mai grele momente din cariera mea la United, iar eu as spune ca probabil retragerea lui Fergie (n.r. Sir Alex Ferguson) este cel mai greu.

Cu doua saptamani inainte de asta, imi amintesc ca presa deja scria ca Ferguson s-ar putea retrage anul viitor si mi-a zis: 'Patrice, nu ma voi retrage niciodata. Voi fi aici inca 10 ani.'

Apoi mi-a spus: 'Obiectivul meu este, si sunt sigur 99% ca ii vom avea pe Cristiano Ronaldo si Gareth Bale, sa castig Champions League din nou'

Sa fiu sincer, cand am vorbit cu Cristiano si l-am intrebat, el i-a raspuns ca vine lui Ferguson, venea la United. Mi-a spus asta", a declarat Evra pentru UTD Podcast.

Fostul jucator al lui United a fost devastat cand Sir Alex Ferguson si-a anuntat retragerea.

"La doua saptamani, ne aflam in vestiar, asteptam. Cand am ajuns in Carrington, am vazut toate acele camere si mi-am zis ca cineva a facut ceva.

Insa am ajuns acolo iar ceilalti ne-au spus sa ramanem in vestiar pentru ca seful vrea sa vorbeasca cu noi. Cand vine in vestiar sa vorbeasca cu toata lumea, nu are niciodata vesti bune.

A venit si a zis: 'Imi pare foarte rau. Unii au spus ca ma retrag inainte sa fi spus eu asta. De aia ati vazut toate acele camere, insa, ma voi retrage pentru ca sotia mea are nevoie de mine'", a adaugat Patrice Evra.

