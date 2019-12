MONSTRUOS! Cristiano Ronaldo o duce pe Juventus pe primul loc in Serie A! Portughezul a inscris o dubla DE SENZATIE si a doborat un nou record

"Batrana doamna" a revenit pe primul loc in Serie A dupa victoria de pe teren propriu cu Udinese. Cristiano Ronaldo a fost decisiv in rezultatul pozitiv obtinut de Juventus.

Portughezul a inscris de doua ori pentru echipa sa, iar tabela a fost inchisa de Leonardo Bonucci. Cristiano Ronaldo a doborat un nou record: a ajuns la 11 goluri inscrise in acest sezon si a devenit singurul fotbalist din ligile mari care inscrie cel putin 10 goluri in toate competitiile, in ultimele 15 sezoane!

Cristiano Ronaldo has now scored 10+ goals in all competitions in each of his last 15 seasons.

Just look at those numbers. ???? pic.twitter.com/EWCQR5SVf9