Reacția marelui Ivan Zamorano după ce Cristi Chivu a reușit eventul în Italia

La doar 10 zile după câștigarea titlului din Serie A, echipa românului a cucerit și Cupa Italiei, 2-0 în finala cu Lazio, disputată pe „Stadio Olimpico” din Roma.

Performanța antrenorului român a fost urmărită cu atenție și de foști mari jucători ai clubului milanez, iar unul dintre cei mai importanți atacanți din istoria recentă a lui Inter, Ivan Zamorano, a reacționat public.

Fostul internațional chilian, campion și golgheter în La Liga cu Real Madrid și câștigător al Cupei UEFA cu Inter, a vorbit despre parcursul echipei lui Chivu într-un interviu acordat presei italiene, în care a scos în evidență forța actualului proiect de la Milano.

„În acest moment, Inter reușește să domine pe toată lumea fără probleme. Este o echipă foarte bine organizată, cu jucători de calitate și o structură care funcționează perfect. Sunt două trofee importante, iar ele vin ca o confirmare a unui proiect solid”, a spus Zamorano pentru Gazzetta Dello Sport.

Fostul atacant a amintit și de valoarea momentului trăit de Inter, într-un sezon în care clubul a reușit din nou să își impună autoritatea în Italia.

„Acest moment al clubului este unul special. Inter a rămas mereu la un nivel foarte ridicat, indiferent de schimbările de pe bancă. Asta spune totul despre continuitate și despre forța organizației. Este o perioadă în care totul funcționează”, a completat fostul star sud-american.

Inter a cucerit astfel al treilea event din istoria clubului, iar Cristi Chivu devine primul antrenor debutant în Serie A care reușește această performanță în primul sezon.