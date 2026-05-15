Antrenorul român a reușit „dubla” intern cu Inter, după ce a cucerit Cupa Italiei. „Nerazzurrii” s-au impus cu 2-0 în fața lui Lazio, într-un meci pe care l-au controlat perfect.

Inter câștigase campionatul cu trei etape înainte de final, după succesul 2-0 cu Parma.

Italienii i-au recunoscut meritele lui Cristi Chivu

Publicația italiană FC Inter 1908 a realizat un sondaj, în care au întrebat cine a avut principalul merit pentru performanta din acest sezon excelent al „nerazzurrilor”.

Cristi Chivu a primit 57% din voturi, în timp ce 24% din respondenți au considerat că este meritul echipei și 19% au mers pe staff-ul administrativ și celelalte persoane din conducere.

1500 de fani au răspuns la sondajul lansat de publicația citată mai sus.

Chivu și-a trecut numele pe o listă selectă, alături de antrenori care au reușit, în trecut, să câștige ambele trofee interne în același sezon, precum Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Roberto Mancini, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri.

Ce a spus Cristi Chivu despre viitorul lui Inter

Cristi Chivu a fost întrebat despre planurile de viitor ale lui Inter.

Antrenorul român a ținut să puncteze faptul că el își setează obiectivele pe termen scurt, pentru a putea avea control asupra situației de moment.

„Inter a câștigat două trofee, le-am meritat. Am avut un sezon bun. Suntem mulțumiți de ceea ce am realizat de-a lungul anilor, pentru fanii noștri și pentru club. O nouă serie de victorii? Ne bucurăm de ceea ce am realizat, câștigarea a două trofee nu este niciodată garantată, suntem bucuroși pentru asta.

În fotbal, lucrurile se planifică pe termen scurt. Când gândești pe o perioadă mai lungă, mai ales când este vorba despre rezultate și obiective, devine agonie și obsesie pentru toți. Ne bucurăm pentru mentalitatea arătată, pentru jocul nostru și cum am muncit pentru a ne atinge obiectivele”, a spus Cristi Chivu, în studioul Sport Mediaset de la Canale 5.