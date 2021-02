Mihaila, LAUDAT de un fost jucator al Parmei! Ce a remarcat italianul

Valentin Mihaila a iesit in evidenta in ultimul meci al Parmei contra lui Udinese, scor 2-2, cand a reusit sa o obtina o lovitura de la 11 metri.

Omul despre care Mihai Rotaru a declarat ca este din 'alta galaxie' a fost laudat de antrenorul Parmei, Roberto D'Aversa, dar si de presa din Italia. Acum, Massimo Barbuti (62de ani), fost jucator al Parmei in perioada 1982-1985, a evidentiat calitatile lui Valentin Mihaila.

"Parma a cumparat cativa tineri promitatori. L-am vazut jucand pe Zirkzee, care mi se pare un fotbalist bun. De asemenea, Mihaila are si el evolutii bine, arata personalitate. Ma refer la meciul cu Udinese.

D'Aversa are planul sau, e un antrenor excelent si stie ce sa faca in anumite situatii. Este nevoit sa aseze jucatorii in locul in care acestia dau cel mai bun randament.

Sunt unele lucruri care trebuie remediate. Sigur, nimic nu este inca pierdut, iar Torino nu cred ca este una dintre echipele care vor avea probleme cu retrogradare", a spus Barbuti pentru parmalive.com.

Parma are o situatie dezastruoasa in campionat si nu a castigat niciunul dintre ultimele 14 meciuri. Echipa lui Man si Mihaila este pe locul 19 in Serie A, cu 14 puncte, dupa 23 de etape jucate.