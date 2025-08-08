Cât plătește PSV Eindhoven pentru transferul lui Dennis Man

După mai multe runde de negocieri, se pare că cele două cluburi s-au înțeles. Olandezii au anunțat transferul lui Man, care ar urma să sosească în următoarele zile la Eindhoven pentru a face vizita medicală.



Cât plătește PSV pentru transferul lui Dennis Man



În schimbul lui Dennis Man, PSV ar urma să plătească nouă milioane de euro, o sumă mai mică față de cea investită de Parma pentru transferul românului de la FCSB (13 milioane de euro).



Acum, oficialii clubului olandez trebuie să ajungă la un acord cu reprezentanții lui Dennis Man în privința contractului său, scrie jurnalistul italian Nicolo Schira, pe pagina sa de Twitter.

