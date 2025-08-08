Cât plătește PSV Eindhoven pentru transferul lui Dennis Man

Dennis Man (26 de ani) va pleca după patru ani de la Parma și va schimba campionatul. Internaționalul român va deveni noul jucător al celor de la PSV Eindhoven, campioana Olandei.

După mai multe runde de negocieri, se pare că cele două cluburi s-au înțeles. Olandezii au anunțat transferul lui Man, care ar urma să sosească în următoarele zile la Eindhoven pentru a face vizita medicală.

Cât plătește PSV pentru transferul lui Dennis Man

În schimbul lui Dennis Man, PSV ar urma să plătească nouă milioane de euro, o sumă mai mică față de cea investită de Parma pentru transferul românului de la FCSB (13 milioane de euro).

Acum, oficialii clubului olandez trebuie să ajungă la un acord cu reprezentanții lui Dennis Man în privința contractului său, scrie jurnalistul italian Nicolo Schira, pe pagina sa de Twitter.

Dacă se va transfera la Eindhoven, Dennis Man va fi al treilea român care evoluează pentru PSV, după Gică Popescu și Ovidiu Stîngă.

  • 10 milioane de euro este cota lui Dennis Man, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Cifrele lui Dennis Man la Parma

Fotbalistul român nu a făcut un sezon convingător la Parma, având patru goluri și cinci pase decisive în 34 de partide jucate pentru „cruciați”.

În perioada petrecută la Parma, Dennis Man a bifat 142 de meciuri și a reușit să marcheze de 28 de ori în toate competițiile, reușind, pe deasupra, și 17 assist-uri.

