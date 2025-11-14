Ecourile performanțelor de pe „Meazza” au ajuns până la unul dintre cei mai respectați antrenori din istoria fotbalului: Carlo Ancelotti.



Actualul selecționer al Braziliei a analizat lupta la vârf din Italia și a avut numai cuvinte de laudă pentru felul în care Chivu conduce liderul campionatului.



Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat



Victoria clară cu 2-0 împotriva lui Lazio a consolidat poziția nerazzurrilor în fruntea clasamentului. Lautaro Martinez a deschis rapid scorul, iar Bonny a stabilit rezultatul final.



Carlo Ancelotti, unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie, urmărește atent ce se întâmplă în Serie A. Italianul a lăudat soliditatea Interului și modul în care Chivu continuă proiectul lui Inzaghi.



„Inter a păstrat aceeași structură, iar Chivu urmează direcția lăsată de Inzaghi. Inter este o echipă extrem de solidă, la fel ca Milan. De aceea mă aștept la un meci foarte tactic.

În plus, Inter este cea mai europeană echipă pe care o avem. Merge excelent în Liga Campionilor, a câștigat toate meciurile și vine după două finale jucate în trei ani.

Menține același nivel cu o continuitate fantastică. Marotta este un manager extraordinar și a făcut o treabă excelentă”, a spus Ancelotti, citat de fcinternews.it.



Ancelotti, actual selecționer al Braziliei, este unul dintre cei mai mari antrenori din toate timpurile. Are cinci trofee Champions League în carieră, un record absolut, și este singurul tehnician care a câștigat campionatul în toate cele cinci ligi mari ale Europei.



Pentru Chivu urmează derby-ul cu AC Milan



Lider în Serie A după succes cu Lazio, pentru Chivu urmează o perioadă de foc. Primul duel tare este chiar cu rivala din oraș, AC Milan, pe 23 noiembrie, nu mai devreme de ora 21:45.



După aceea, trupa lui Chivu va face deplasarea în capitala Spaniei, unde se va duela cu Atletico Madrid în grupa unică Champions League pe 26 noiembrie, iar doar patru zile mai târziu va face deplasarea la Pisa, unde va înfrunta echipa cu același nume.

