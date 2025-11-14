VIDEO Moldova - Italia 0-0 în minutul 88, apoi s-a înscris gol după gol!

Moldova - Italia 0-0 &icirc;n minutul 88, apoi s-a &icirc;nscris gol după gol! CM 2026
Naționala de peste Prut, aproape de un rezultat mare în preliminarii.

MoldovaItaliaPio EspositoVirgiliu Postolachivadim rata
Italia a câştigat greu în faţa Moldovei, 2-0 la Chişinău, în penultima etapă din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Golurile au fost marcate de Gianluca Mancini (88) şi de Francesco Pio Esposito (90+3), ultimul fiind atacantul lui Cristian Chivu de la Inter Milano.

La moldoveni au jucat Daniel Dumbravanu (FC Voluntari) - integralist, Vadim Raţă (FC Argeş) - primele 74 de minute, Ştefan Bodişteanu (FC Botoşani) - introdus în minutul 74 și Virgiliu Postolachi (Universitatea Cluj) - primele 55 de minute.

În echipa lui Lilian Popescu au mai evoluat însă și alți jucători trecuți prin România: Vladimir Fratea, Artur Craciun, Vitalie Damașcan sau Victor Bogaciuc, plus rezervele de portar Emil Tîmbur și Cristian Avram.

Titular la Moldova a fost și tânărul Sergiu Perciun de la Torino, cu meciuri în Serie A.

Caseta meciului Moldova - Italia 0-2

Moldova – Italia 0-2

Au marcat: Gianluca MANCINI (88), Pio ESPOSITO (90+2)

13 noiembrie 2025. Ora 21.45. Chișinău. Stadionul Zimbru. Spectatori: 9 526

Arbitru: Mykola Balakin (Ucraina). Asistenți: Oleksandr Berkut și Volodymyr Vysotskyi (ambii din Ucraina). Al 4-lea oficial: Klym Zabroda (Ucraina)

Cartonașe galbene: Daniel DUMBRĂVANU (2), Ioan-Călin REVENCO (28), Mihail ȘTEFAN (90+5)

Moldova: 23.Andrei COJUHAR, 2.Oleg REABCIUK (6.Ștefan BÎTCA, 55), 3.Mihail ȘTEFAN, 4.Ioan-Călin REVENCO, 7. Artur IONIȚĂ, 9.ion NICOLAESCU (13.Vladimir FRATEA, 74), 14.Artur CRACIUN, 17.Virgiliu POSTOLACHI (10.Vitalie DAMAȘCAN, 55), 19.Daniel DUMBRĂVANU, 21.Sergiu PERCIUN (18.Victor BOGACIUC, 61), 22.Vadim RAȚĂ (C) (8.Ștefan BODIȘTEANU, 74)

Rezerve: 1.Emil TÎMBUR, 12.Cristian AVRAM, 5.Cătălin CUCOȘ, 11.Mihail CAIMACOV, 15.Ion BORȘ, 16.Danila FOROV, 20. Sergiu PLĂTICĂ

Antrenor: Lilian POPESCU

Italia: 14.Guglielmo VICARIO, 2.Raoul BELLANOVA, 4.Alessandro BUONGIORNO, 8.Sandro TONALI, 10.Giacomo RASPADORI (18.Pio ESPOSITO, 65), 11.Gianluca SCAMACCA (9.Mateo RETEGUI, 65), 16.Bryan CRISTANTE (C), 17.Riccardo ORSOLINI (7.Matteo POLITANO, 74), 19.Andrea CAMBIASO (3.Federico DIMARCO, 74), 20.Mattia ZACCAGNI (15.Davide FRATESSI, 82), 23.Gianluca MANCINI

Rezerve: 1.Gianluigi DONNARUMMA, 12.Marco CARNESECCHI, 5.Manuel LOCATELLI, 6.Samuele RICCI, 13.Matteo GABBIA, 21.Alessandro BASTONI, 22.Giovanni DI LORENZO

Antrenor: Gennaro GATTUSO

Info și foto: FMF

Rezultatele, marcatorii și clasamentele în grupele D, F, I și K

Grupa D

Azerbaidjan - Islanda 0-2

Au marcat: Albert Gudmundsson 20, Sverrir Ingi Ingason 39.

Franţa - Ucraina 4-0

Au marcat: Kylian Mbappe 55 - penalty, 83, Michael Olise 76, Hugo Ekitike 88.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Franţa 5 4 1 0 13-3 13

2 Islanda 5 2 1 2 13-9 7

3 Ucraina 5 2 1 2 8-11 7

4 Azerbaidjan 5 0 1 4 2-13 1

Grupa F

Armenia - Ungaria 0-1

A marcat: Barnabas Varga 33.

Irlanda - Portugalia 2-0

A marcat: Troy Parrott 17, 45.

Cartonaş roşu: Cristiano Ronaldo (Portugalia) 59.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Portugalia 5 3 1 1 11-6 10

2 Ungaria 5 2 2 1 9-7 8

3 Irlanda 5 2 1 2 6-5 7

4 Armenia 5 1 0 4 2-10 3

Grupa I

Norvegia - Estonia 4-1

Au marcat: Alexander Soerloth 50, 52, Erling Haaland 56, 62, respectiv Robi Saarma 64.

Moldova - Italia 0-2

Au marcat: Gianluca Mancini 88, Francesco Pio Esposito 90+3.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Norvegia 7 7 0 0 33-4 21

2 Italia 7 6 0 1 20-8 18

3 Israel 7 3 0 4 15-19 9

4 Estonia 8 1 1 6 8-21 4

5 Moldova 7 0 1 6 4-28 1

Grupa K

Andorra - Albania 0-1

A marcat: Kristjan Asllani 67.

Anglia - Serbia 2-0

Au marcat: Bukayo Saka 28, Eberechi Eze 90.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Anglia 7 7 0 0 20-0 21

2 Albania 7 4 2 1 7-3 14

3 Serbia 7 3 1 3 7-9 10

4 Letonia 7 1 2 4 4-13 5

5 Andorra 8 0 1 7 3-16 1

* Câştigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formaţii clasate pe locul secund în grupe şi cele mai bine clasate câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, ediţia 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor (Agerpres).

Centrul Londrei, transformat într-un „oraș de corturi”: migranți români, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă
Fotbalistul rom&acirc;n din MLS prezentat &icirc;n exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
Mircea Lucescu a decis! Cine va fi atacantul titular &icirc;n Bosnia - Rom&acirc;nia
Cristi Chivu pregătește lovitura la Inter! Atacantul trecut pe listă
Emoționant: ce a spus comentatorul arab despre Rom&acirc;nia, &icirc;n timpul meciului lui Olăroiu
Cristiano Ronaldo, comportament degradant &icirc;n Irlanda - Portugalia 2-0. Starul a făcut circ și a &icirc;ncasat cartonașul roșu după un gest golănesc
Finlanda U21 - Rom&acirc;nia U21, EXCLUSIV pe VOYO de la 17:00 | Meci tare pentru tricolorii lui Curelea
Edi Iordănescu s-a &icirc;nțeles cu noua echipă! Detaliile acordului fostului selecționer

Emirate &ndash; Irak s-a jucat &icirc;ntr-o atmosferă fabuloasă: echipa lui Olăroiu, gol anulat &icirc;n minutul 90+6!

Acord la Rapid pentru atacantul de un milion de euro! Mutarea pregătită de Costel G&acirc;lcă

Florin Talpan, lovitură &icirc;n procesul cu Steaua București! Decizia justiției &icirc;mpotriva juristului

Surpriză uriașă! Ioan Ovidiu Sabău a numit echipa cu &rdquo;cel mai valoros lot&rdquo; din Superliga: &rdquo;Șanse mari să ia campionatul&rdquo;

Preliminarii CM 2026 | Franța a umilit Ucraina! Portugalia s-a făcut de r&acirc;s cu Irlanda! Roșu direct pentru Cristiano Ronaldo

Mircea Lucescu a decis! Cine va fi atacantul titular &icirc;n Bosnia - Rom&acirc;nia
Emoționant: ce a spus comentatorul arab despre Rom&acirc;nia, &icirc;n timpul meciului lui Olăroiu
Florin Talpan, lovitură &icirc;n procesul cu Steaua București! Decizia justiției &icirc;mpotriva juristului
Finlanda U21 - Rom&acirc;nia U21, EXCLUSIV pe VOYO de la 17:00 | Meci tare pentru tricolorii lui Curelea
Edi Iordănescu s-a &icirc;nțeles cu noua echipă! Detaliile acordului fostului selecționer
El e jucătorul străin care a ratat &icirc;n ultimul meci calificarea la Euro 2024, dar vrea să fie &icirc;n tribune la duelurile Rom&acirc;niei
Șansă pentru Moldova! Haos &icirc;n naționala Cehiei &icirc;naintea meciului decisiv pentru EURO: trei jucători, OUT din lot
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas &nbsp;
Oferta refuzată de Cristi Chivu: &rdquo;Am vorbit cu el&rdquo;
Un fost idol al lui Juventus, cu ochii pe perla lui Chivu! Mesaj cu sub&icirc;nțeles: E norocos. Aș vrea să-l văd la altă echipă
&bdquo;Uriașii&ldquo; Boban și Capello, laude pentru &bdquo;perla&ldquo; lui Chivu: &bdquo;Ne-a dat pe spate!&ldquo;
O rom&acirc;ncă a &icirc;ncercat să fugă din Italia cu autobuzul, dar amprentele digitale au dat-o de gol. Ce au descoperit polițiștii

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Tragedie la o clinică stomatologică din Capitală. O fetiță de doi ani a murit după o anestezie

Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

