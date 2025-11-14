Italia a câştigat greu în faţa Moldovei, 2-0 la Chişinău, în penultima etapă din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Golurile au fost marcate de Gianluca Mancini (88) şi de Francesco Pio Esposito (90+3), ultimul fiind atacantul lui Cristian Chivu de la Inter Milano.

La moldoveni au jucat Daniel Dumbravanu (FC Voluntari) - integralist, Vadim Raţă (FC Argeş) - primele 74 de minute, Ştefan Bodişteanu (FC Botoşani) - introdus în minutul 74 și Virgiliu Postolachi (Universitatea Cluj) - primele 55 de minute.

În echipa lui Lilian Popescu au mai evoluat însă și alți jucători trecuți prin România: Vladimir Fratea, Artur Craciun, Vitalie Damașcan sau Victor Bogaciuc, plus rezervele de portar Emil Tîmbur și Cristian Avram.

Titular la Moldova a fost și tânărul Sergiu Perciun de la Torino, cu meciuri în Serie A.

