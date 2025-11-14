Italia a câştigat greu în faţa Moldovei, 2-0 la Chişinău, în penultima etapă din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.
Golurile au fost marcate de Gianluca Mancini (88) şi de Francesco Pio Esposito (90+3), ultimul fiind atacantul lui Cristian Chivu de la Inter Milano.
La moldoveni au jucat Daniel Dumbravanu (FC Voluntari) - integralist, Vadim Raţă (FC Argeş) - primele 74 de minute, Ştefan Bodişteanu (FC Botoşani) - introdus în minutul 74 și Virgiliu Postolachi (Universitatea Cluj) - primele 55 de minute.
În echipa lui Lilian Popescu au mai evoluat însă și alți jucători trecuți prin România: Vladimir Fratea, Artur Craciun, Vitalie Damașcan sau Victor Bogaciuc, plus rezervele de portar Emil Tîmbur și Cristian Avram.
Titular la Moldova a fost și tânărul Sergiu Perciun de la Torino, cu meciuri în Serie A.
Caseta meciului Moldova - Italia 0-2
Au marcat: Gianluca MANCINI (88), Pio ESPOSITO (90+2)
13 noiembrie 2025. Ora 21.45. Chișinău. Stadionul Zimbru. Spectatori: 9 526
Arbitru: Mykola Balakin (Ucraina). Asistenți: Oleksandr Berkut și Volodymyr Vysotskyi (ambii din Ucraina). Al 4-lea oficial: Klym Zabroda (Ucraina)
Cartonașe galbene: Daniel DUMBRĂVANU (2), Ioan-Călin REVENCO (28), Mihail ȘTEFAN (90+5)
Moldova: 23.Andrei COJUHAR, 2.Oleg REABCIUK (6.Ștefan BÎTCA, 55), 3.Mihail ȘTEFAN, 4.Ioan-Călin REVENCO, 7. Artur IONIȚĂ, 9.ion NICOLAESCU (13.Vladimir FRATEA, 74), 14.Artur CRACIUN, 17.Virgiliu POSTOLACHI (10.Vitalie DAMAȘCAN, 55), 19.Daniel DUMBRĂVANU, 21.Sergiu PERCIUN (18.Victor BOGACIUC, 61), 22.Vadim RAȚĂ (C) (8.Ștefan BODIȘTEANU, 74)
Rezerve: 1.Emil TÎMBUR, 12.Cristian AVRAM, 5.Cătălin CUCOȘ, 11.Mihail CAIMACOV, 15.Ion BORȘ, 16.Danila FOROV, 20. Sergiu PLĂTICĂ
Antrenor: Lilian POPESCU
Italia: 14.Guglielmo VICARIO, 2.Raoul BELLANOVA, 4.Alessandro BUONGIORNO, 8.Sandro TONALI, 10.Giacomo RASPADORI (18.Pio ESPOSITO, 65), 11.Gianluca SCAMACCA (9.Mateo RETEGUI, 65), 16.Bryan CRISTANTE (C), 17.Riccardo ORSOLINI (7.Matteo POLITANO, 74), 19.Andrea CAMBIASO (3.Federico DIMARCO, 74), 20.Mattia ZACCAGNI (15.Davide FRATESSI, 82), 23.Gianluca MANCINI
Rezerve: 1.Gianluigi DONNARUMMA, 12.Marco CARNESECCHI, 5.Manuel LOCATELLI, 6.Samuele RICCI, 13.Matteo GABBIA, 21.Alessandro BASTONI, 22.Giovanni DI LORENZO
Antrenor: Gennaro GATTUSO
Info și foto: FMF
Rezultatele, marcatorii și clasamentele în grupele D, F, I și K
Grupa D
Azerbaidjan - Islanda 0-2
Au marcat: Albert Gudmundsson 20, Sverrir Ingi Ingason 39.
Franţa - Ucraina 4-0
Au marcat: Kylian Mbappe 55 - penalty, 83, Michael Olise 76, Hugo Ekitike 88.
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Franţa 5 4 1 0 13-3 13
2 Islanda 5 2 1 2 13-9 7
3 Ucraina 5 2 1 2 8-11 7
4 Azerbaidjan 5 0 1 4 2-13 1
Grupa F
Armenia - Ungaria 0-1
A marcat: Barnabas Varga 33.
Irlanda - Portugalia 2-0
A marcat: Troy Parrott 17, 45.
Cartonaş roşu: Cristiano Ronaldo (Portugalia) 59.
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Portugalia 5 3 1 1 11-6 10
2 Ungaria 5 2 2 1 9-7 8
3 Irlanda 5 2 1 2 6-5 7
4 Armenia 5 1 0 4 2-10 3
Grupa I
Norvegia - Estonia 4-1
Au marcat: Alexander Soerloth 50, 52, Erling Haaland 56, 62, respectiv Robi Saarma 64.
Moldova - Italia 0-2
Au marcat: Gianluca Mancini 88, Francesco Pio Esposito 90+3.
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Norvegia 7 7 0 0 33-4 21
2 Italia 7 6 0 1 20-8 18
3 Israel 7 3 0 4 15-19 9
4 Estonia 8 1 1 6 8-21 4
5 Moldova 7 0 1 6 4-28 1
Grupa K
Andorra - Albania 0-1
A marcat: Kristjan Asllani 67.
Anglia - Serbia 2-0
Au marcat: Bukayo Saka 28, Eberechi Eze 90.
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Anglia 7 7 0 0 20-0 21
2 Albania 7 4 2 1 7-3 14
3 Serbia 7 3 1 3 7-9 10
4 Letonia 7 1 2 4 4-13 5
5 Andorra 8 0 1 7 3-16 1
* Câştigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formaţii clasate pe locul secund în grupe şi cele mai bine clasate câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, ediţia 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor (Agerpres).