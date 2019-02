Mama lui Ronaldo iese la atac: "Nu s-a dus la el in camera ca sa joace carti!" Atac la femeia care il acuza de viol

Cristiano Ronaldo e acuzat in continuare de viol.

Mama lui Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, spune ca are incredere in fiul ei si e convinsa ca acesta nu a violat-o Kathryn Mayorga in 2009. Americanca a publicat in ziarul Der Spiegel o intelegere cu avocatii lui Ronaldo prin care portughezul i-a achitat 370.000 de euro ca sa nu vorbeasca despre noaptea petrecuta impreuna.

Inspirata de miscarea #meetoo de la Hollywood, Mayorga a anuntat intr-un interviu acordat ziarului Der Spiegel ca Ronaldo a fortat-o sa intretina relatii sexuale intr-o camera de hotel din Las Vegas in vacanta petrecuta de portughez in SUA in 2009. Era chiar vara in care Ronaldo a devenit cel mai scump jucator din istorie, prin transferul de 94 milioane de euro de la Manchester United la Real Madrid.

Ronaldo a catalogat informatiile drept "fake news" si a anuntat ca femeia cauta sa-si faca reclama pe spatele lui.

Mama lui Ronaldo e convinsa de nevinovatia fiului ei.



"Am incredere in fiul meu in privinta a ceea ce s-a intamplat in acea seara. Cand a urcat la el in camera, nu a urcat ca sa joace carti. A fost ca sa faca ceva. Imi cunosc fiul", a spus Dolores la un eveniment in Madeira.

Mama lui Ronaldo nu s-a mutat alaturi de el la Torino, ci s-a intors in Madeira, acolo unde si-a lansat propria afacere cu ulei de masline si vin.

Cristiano Ronaldo, petrecere de 34 de ani!

Cristiano Ronaldo a implinit pe 5 februarie 34 de ani. Portughezul isi mentine forma din ultimii ani si e golgheter in Serie A, cu 16 reusite pentru Juventus. Dolores a dezvaluit ca va merge la Torino in acest weekend pentru o petrecere de ziua fiului ei. Ronaldo locuieste la Torino impreuna cu Georgina, iubita care i-a daruit o fetita anul trecut. Ronaldo mai are trei copii proveniti din mame surogat.