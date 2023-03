Napoli se îndreaptă cu pași repezi către al treilea titlu din istorie. Cu victoria împotriva Atalantei, 2-0, grație golurilor înscrise de Khvicha Kvaratskhelia (22 ani) și Amir Rrahmani (29 ani), în minutele 60 și 77, elevii lui Luciano Spalletti (63 ani) au acumulat 68 de puncte după 26 de etape, cu 18 mai mult decât Inter Milano, ocupanta locului secund.

Cu cel mai bun atac și cea mai bună apărare din Italia, Luciano Spalletti a ținut să-l laude pe Kim Min-Jae pentru jocul său. Tehnicianul lui Napoli consideră că sud-coreeanul transferat de la Fenerbahce vara trecută pentru 18 milioane de euro este, în acest moment, cel mai bun fundaș central din lume.

„Kim Min-Jae este cel mai bun fundaș din lume în acest moment. Kim face cel puțin 20 de lucruri incredibile într-un meci. Când începe să alerge cu mingea la picioare, poate ajunge în careul adversarilor în 5 secunde!”, a declaratat Luciano Spalletti, conform jurnalistului specializat în transferuri, Fabrizio Romano.

