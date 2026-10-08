Englezul Curtis Jones s-a accidentat la antrenamente și va lipsi aproximativ 15-20 de zile, după ce investigațiile au evidențiat o leziune musculară la adductorii coapsei drepte.

Mijlocașul transferat în această vară de la Liverpool, pentru 30 de milioane de euro, ar putea rata cel puțin cinci partide pentru Inter, anunță presa din Italia. Jones nu va fi disponibil pentru meciurile din Serie A cu Parma, Bologna, Fiorentina și Venezia, dar și pentru duelurile din Champions League cu Club Brugge și Șahtior Donețk.

Curtis Jones a jucat cinci meciuri pentru Inter momentan

Curtis Jones a jucat cinci meciuri pentru Inter în acest sezon, dintre care patru în Serie A și unul în Champions League. Englezul a strâns 242 de minute, fără gol sau assist.

Chivu are însă variante pentru linia de mijloc. Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski, Henrikh Mkhitaryan și Petar Sucic sunt celelalte opțiuni pentru titularizare, scrie Gazzetta dello Sport.