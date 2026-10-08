GALERIE FOTO Ea este fiica de miliardar, fost număr 8 WTA, diagnosticată cu două boli rare care i-au încheiat prematur sezonul

Ea este fiica de miliardar, fost număr 8 WTA, diagnosticată cu două boli rare care i-au încheiat prematur sezonul Tenis
Alexandru Hațieganu
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O sportivă de curând ieșită din top 10 WTA trece prin momente complicate.

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Emma Navarrobolihipotiroidism Hashimoto
Din articol

Emma Navarro - fost număr 8 WTA -, actualmente clasată pe locul 24 în clasamentul mondial, a dezvăluit că a primit două diagnostice rare.

La doar 25 de ani, sportiva americană și-a încheiat înainte de termen activitatea în sezonul 2026 al circuitului WTA, anunțând că suferă de hipotiroidism Hashimoto și deficiență relativă energetică în sport.

Emma Navarro suferă de hipotiroidism Hashimoto și deficiență relativă energetică

Hipotiroidismul Hashimoto este o boală autoimună care afectează glanda tiroidă, aducând după sine o încetinire metabolică.

Pe de altă parte, deficiența relativă energetică în sport este cauzată de un decalaj cronic între efortul fizic intens și un aport caloric insuficient. În termen lung, acest regim de viață slăbește oasele și sistemul imunitar.

Vestea a fost primită, mai degrabă, cu ușurare de Emma Navarro, care a aflat, în sfârșit, din punct de vedere medical, motivele pentru care a avut coborâșuri greu de explicat, pe terenul de tenis.

Navarro a recunoscut în anunțul publicat pe Instagram că a ales să își ignore problemele de sănătate, pentru o perioadă.

A slăbit 14 kilograme

„Fiind la începutul carierei în tenisul profesionist, făceam ceea ce eu și echipa mea credeam că este cel mai bine, iar să mă împing la limită era întotdeauna modul meu de a face lucrurile.

Și a funcționat. Din exterior, totul arăta grozav. Continuam să ating borne în tenis care depășeau cu mult așteptările mele, clasamentul meu urca, nivelul meu continua să se îmbunătățească, deveneam tot mai rapidă și mai atletică pe teren și păream să fiu în cea mai puternică și mai bine pregătită formă fizică din viața mea,” a explicat Emma Navarro, înainte de a suferi o sperietură zdravănă: a pierdut 14 kilograme în greutate.

„Ceva nu era în regulă. Aveam emoții pe care nu le mai trăisem niciodată până atunci, cel puțin nu la o asemenea intensitate.

Iritabilitate, frustrare, perfecționism, îngrijorare și, în mod bizar pentru mine, furie. Îmi amintesc că am simțit o furie profundă în interior pe teren, în acea săptămână la Hobart, de parcă voiam să-mi distrug toate rachetele din geantă (ceva ce nu mai făcusem și nici nu-mi dorisem vreodată să fac).

Totul începuse să mă enerveze. Echipa mea, ceilalți oameni, orice lucru care nu se potrivea preferințelor sau rutinelor mele specifice, orice imperfecțiune de pe teren, fiecare greșeală, fiecare punct pierdut,” s-a destăinuit Emma Navarro.

Emma Navarro

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Jucătoarea de tenis bucuroasă că a putut să ia în greutate

În 2026, Emma Navarro a consultat mai mulți specialiști pentru a-și trata problemele de hipotiroidism. Senzația de foame constantă s-a diminuat, la fel ca starea de confuzie mentală.

Durerile de cap au scăzut, în frecvență, iar un ritm mai puțin intens i-a permis, pe de-o parte, să se odihnească mai bine, iar, pe de alta, să redevină capabilă să practice tenisul cu o mai mare naturalețe.

„Am pus niște kilograme pe mine, în acest an, dar mi-am recâștigat și viața,” a punctat Emma Navarro, care a anunțat că va renunța la stagiunea asiatică pentru a-și continua tratamentele medicamentoase și protocoalele de sănătate.

Emma Navarro, fiică de miliardar

La fel ca Jessica Pegula, Emma Navarro nu joacă tenis din obligație financiară. Sportiva americană este fiica lui Ben Navarro - fondator și CEO al Grupului Financiar Sherman.

Averea lui Ben Navarro este estimată între 3,2 și 4,8 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

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