Câștigător al eventului în primul sezon la Inter, Cristi Chivu este din nou ținta unor așteptări ridicate. Șefii campioanei din Serie A așteaptă de această dată un parcurs mai lung și în Liga Campionilor.

Cristi Chivu, dezvăluiri despre relația cu Adelina: "Mă ceartă pentru cum răspund unui jurnalist sau pentru că scuip"

Despre așteptările ridicate de la Inter a vorbit și Cristi Chivu, care a explicat că un rol important în viața sa îl au soția și fiicele sale.

"Soția și fiicele mele mi-au fost alături în aceste luni, în acest an și jumătate care nu a fost deloc ușor din perspectiva așteptărilor. Am norocul să am o soție care preia multe dintre grijile mele din afara fotbalului și care este, totodată, curioasă cu privire la lumea mea și la ceea ce fac. Încearcă să-mi ofere sfaturi bune, care uneori sunt chiar practice", a spus Cristi Chivu, într-un interviu pentru Cronache di Spogliatoio, citat de Il Fatto Quotidiano.

Ulterior, Cristi Chivu a dezvăluit ce i-a reproșat soția sa, Adelina, care urmărește cu atent atât meciurile, cât și conferințe de presă ale tehnicianului de la Inter.

"Mă ceartă din diverse motive - pentru felul în care răspund unui jurnalist, pentru atitudinea mea în sala de conferințe sau pentru ceea ce observă ea de pe margine. Poate că, în timpul meciului, am prea multă salivă și scuip. Pentru ea, sunt detalii mărunte, dar importante, care îmi rămân întipărite în minte. Acum cred că mă număr printre cei care scuipă mai puțin

Cei din afară, și în special femeile, reușesc să vadă mai bine lucruri pe care noi, absorbiți de competiție și de adrenalină, nu le observăm", a mai spus Chivu.