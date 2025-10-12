Lothar Matthaus a văzut-o pe Inter sub comanda lui Chivu și nu s-a abținut: „Mi-a plăcut mai mult”

Lothar Matthaus a văzut-o pe Inter sub comanda lui Chivu și nu s-a abținut: „Mi-a plăcut mai mult"
Lothar Matthaus a făcut o comparație între Cristi Chivu și Simone Inzaghi.

Cristi Chivu a reușit să redreseze situația la Inter, după un început modest de sezon. „Nerazzurri” au cinci victorii consecutive în toate competițiile și se află pe locul patru în Serie A, după ce s-au scurs șase etape.

În Champions League, Inter stă și mai bine și are două victorii din primele două meciuri jucate.

Lothar Matthaus, susține varianta Chivu, dar îl preferă pe Inzaghi

Matthaus a vorbit despre schimbarea de antrenor de la Inter, din această vară, când finalista din Champions League a decis să îl aducă pe Cristi Chivu pe bancă.

Decizia a venit în urma despărțirii de Simone Inzaghi, care a ales un contract bănos la Al-Hilal și a părăsit-o pe Inter imediat după dezastrul din finala Champions League, 0-5 cu PSG.

Legendarul mijlocaș german, fost jucător la Inter, a explicat că Cristi Chivu mai are nevoie de timp la formația din Milano, dar a recunoscut că îi plăcea mai mult felul în care juca Inter pe vremea când echipa era antrenată de Inzaghi.

„Nu știu ce l-a determinat pe Inzaghi să plece de la Inter, nu știu dacă au existat probleme cu clubul. Cu siguranță, oferta, venită din furie, a fost greu de refuzat. Este încă prea devreme să judecăm prestația lui Chivu, dar mie mi-a plăcut mai mult Inter cu Inzaghi antrenor.”, a spus Lothar Matthaus, conform Tuttomercatoweb.com.

154 de meciuri a jucat Lothar Matthaus în tricoul lui Inter, unde a reușit 53 de goluri și 13 pase decisive.

