Lothar Matthaus a văzut-o pe Inter sub comanda lui Chivu și nu s-a abținut: „Mi-a plăcut mai mult”

Cristi Chivu a reușit să redreseze situația la Inter, după un început modest de sezon. „Nerazzurri” au cinci victorii consecutive în toate competițiile și se află pe locul patru în Serie A, după ce s-au scurs șase etape.

În Champions League, Inter stă și mai bine și are două victorii din primele două meciuri jucate.



Lothar Matthaus, susține varianta Chivu, dar îl preferă pe Inzaghi



Matthaus a vorbit despre schimbarea de antrenor de la Inter, din această vară, când finalista din Champions League a decis să îl aducă pe Cristi Chivu pe bancă.

Decizia a venit în urma despărțirii de Simone Inzaghi, care a ales un contract bănos la Al-Hilal și a părăsit-o pe Inter imediat după dezastrul din finala Champions League, 0-5 cu PSG.

Legendarul mijlocaș german, fost jucător la Inter, a explicat că Cristi Chivu mai are nevoie de timp la formația din Milano, dar a recunoscut că îi plăcea mai mult felul în care juca Inter pe vremea când echipa era antrenată de Inzaghi.