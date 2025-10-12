Înaintea duelului direct dintre cele două foste echipe ale sale, Mancini și-a amintit de calitățile pe care românul le arăta încă de pe vremea când erau colegi.



Brazilianul a povestit că nu este deloc surprins de ascensiunea lui Chivu în antrenorat și a dezvăluit un episod de la cursurile de pregătire. "Da, mă așteptam la asta. Când am urmat cursurile de antrenori la Coverciano, el vorbea întotdeauna foarte bine și avea o mulțime de idei despre fotbal", a transmis Mancini.



"Sper să aibă o carieră la fel de reușită"



Fostul mijlocaș brazilian a continuat elogiile la adresa tehnicianului român, subliniind etica sa de muncă și pasiunea pentru studiul jocului.



"Sper să aibă o carieră de antrenor la fel de reușită precum cea de jucător. Este un om bun, un muncitor și cineva care a studiat cu adevărat jocul. Îi doresc sincer tot ce este mai bun", a mai spus Mancini.



În ceea ce privește meciului de sâmbăta viitoare de pe Olimpico, dintre AS Roma și Inter, Mancini se așteaptă la o partidă echilibrată, în care Chivu va dori să își demonstreze calitatea. "Roma va înfrunta o echipă puternică, cu un antrenor ca Chivu, care vrea să-și arate valoarea", a încheiat brazilianul.

