Cu toate acestea, metodele sale încep să dea rezultate vizibile, iar presa italiană remarcă îmbunătățirile fizice ale jucătorilor.



Chivu i-a uimit pe italieni. Cifrele spectaculoase confirmă metodele românului



Sempre Inter citează o analiză publicată în La Gazzetta dello Sport, potrivit căreia Nerazzurrii nu mai obosesc la fel de brusc în repriza secundă. Asta a fost una dintre marile probleme pentru Inter în sezonul precedent.



Potrivit unei analize publicate de La Gazzetta dello Sport și citată de Sempre Inter, jucătorii lui Inter nu mai cedează fizic în repriza secundă, o problemă majoră în sezonul trecut. Cel mai intens meci a fost cel cu Cremonese (scor 4-1), când echipa a parcurs un total de 116,9 kilometri.



Nicolo Barella a fost cel mai activ, cu 12,6 kilometri alergați, urmat de Calhanoglu și Mkhitaryan, ambii cu peste 12 km. Dumfries a atins viteza maximă de 28,4 km/h, urmat de Luis Henrique, cu 28,2 km/h. Toate aceste cifre arată o creștere semnificativă din punct de vedere fizic

Laude pentru Dimarco și Lautaro Martinez



De asemenea, jurnaliștii italieni scriu că antrenorul român Cristi Chivu i-a transformat complet pe Federico Dimarco și Lautaro Martinez. Aceștia se apropie acum de cea mai bună formă fizică pe care au avut-o vreodată la Inter, potrivit celor mai recente statistici.



Lautaro Martinez ar fi primit un plan special din partea preparatorului fizic Stefano Rapetti, iar rezultatele sunt excelente. Atacantul e foarte activ pe teren, încearcă să ia parte la toate acțiunile și face mult pressing agresiv pe fundașii adverși.



Federico Dimarco a evoluat în șase meciuri oficiale în acest sezon, dar e unul dintre cei mai constanți jucători de la Inter. Unele site-uri de specialitate i-au acordat nota 7,9 pentru modul în care s-a prezentat până acum. În șase meciuri, fundașul lateral a înscris două goluri și a livrat trei pase decisive.

