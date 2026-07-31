Alajbegovic va fi transferat de Juventus

Bayer Leverkusen și Juventus Torino au ajuns la un acord pentru transferul lui Kerim Alajbegovic. Internaționalul bosniac a fost răscumpărat la finalul lunii trecute de "Aspirine" de la RB Salzburg, pentru 8 milioane de euro, iar acum îl cedează la "Bătrânei Doamne" pentru 30 de milioane de euro, la care se mai pot adăuga alte cinci milioane ca bonusuri de performanță și un procent dintr-un viitor transfer. Alajbegovic a mai fost curtat de Chelsea și Atalanta, în această vară.

Juventus este foarte aproape să-și asigure și semnătura lui Randal Kolo Muani, atacantul francez pentru care PSG cere aproximativ 50 de milioane de euro. În această perioadă de mercato, torinezii i-au mai adus pe Jeff Ekhator (Genoa / 15 mil. euro), Jeremie Boga (Nice / 4.8 mil. euro) și Zeki Celik (AS Roma / gratis).

A făcut o figură frumoasă la CM 2026 și a reușut două transferuri într-o lună

Kerim Alajbegovic (18 ani / 186 cm) este născut Koln din părinți originari din Bosnia și Herțegovina, așa că are dublă cetățenie (germană și bosniacă). A fost junior la FC Koln și Bayer Leverkusen, iar la nivel de seniori a fost sub contract cu RB Salzburg (2025-2026) și Bayer Leverkusen (2026). Are selecții pentru naționalele de juniori ale Bosniei și Herțegovinei (U15, U17, U19, U21), iar pentru "Zmajevi" a strâns 14 meciuri și 2 goluri.

A fost în lotul echipei pentru CM 2026, fiind declarant Omul Meciului în victoria cu Qatar (3-1), în care a marcat un gol, și a fost om de bază în echipa antrenată de Sergej Barbarez, care a reușit o calificare istorică în "16"-imile de finală la turneul final (0-2 cu SUA).

Poate evolua ca extremă stânga, mijlocaș ofensiv și extremă dreapta și este cotat la 25 de milioane de euro. Este fiul lui Semin Alajbegovic (50 de ani), fost mijlocaș la mai multe echipe germane, printre care Preussen Munster, FSV Frankfurt, Wacker Burghausen și SpVg Porz, iar Kenan Vrban (17 ani, vărul său, joacă la academia lui FK Sarajevo.

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