Zlatan Ibrahimovic, uimit de noua perlă de la Cupa Mondială: "Ceva rar! Astăzi s-a născut un star"

Alajbegovic , răscumpărat deja de Bayer Leverkusen de la Salzburg pentru 8 milioane de euro, a deschis scorul în duelul cu Qatar după o acțiune individuală de toată frumusețea. A fentat doi adversari și a trimis un șut imparabil din afara careului.

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Alajbegovic l-a impresionat și pe fostul mare atacant Zlatan Ibrahimovic, care îi prevede un viitor strălucit fotbalistului bosniac.

"Finalizarea lui Kerim a fost frumoasă, da. Și tehnica a fost perfectă, dar ce m-a impresionat pe mine a fost încrederea arătată de până să marcheze. Modul în care a cerut mingea, felul în care a simțit momentul... jucătorii mari nu așteaptă să aibă ocazii, ci le creează. Toată lumea vorbește de gol, dar nu golul a fost pentru mine cea mai importantă realizare a lui.

Cel mai mult mi-a plăcut curajul lui. Un jucător de 18 ani aflat la Cupa Mondială, sub presiune, urmărit de milioane de oameni, care evoluează ca și cum ar fi stadionul lui. E ceva rar. Mulți fotbaliști tineri au talent pentru că talentul e pest tot, dar talentul fără personalitate este inutil.

Când l-am văzut pe Kerim, nu am văzut un tânăr jucător care speră să aibă un meci bun, ci un jucător care a crezut că este cel mai bun de pe teren.

Oamenii vor spune că e doar începutul carierei lui. Poate că așa e, dar dacă își va păstra același mod de a gândi, acest moment va fi ținut minte ca cel în care lumea l-a descoperit pe Kerim Alajbegovic. La Cupa Mondială se nasc staruri, iar astăzi s-a născut un nou star", a spus Zlatan Ibrahimovic, la FOX Sports, citat de TMW.

Kerim Alajbegovic, care în septembrie va împlini 19 ani, a devenit cel mai tânăr marcator din afara careului la Cupa Mondială din 1966 încoace.

Alajbegovic va avea șansa să strălucească din nou în duelul SUA - Bosnia din 16-imile de finală ale Cupei Mondiale. Partida este programată joi, de la ora 3:00.