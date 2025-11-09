Formația lui Cristi Chivu traversează un start de sezon solid, cu 11 victorii și 3 înfrângeri în toate competițiile, locul secund în Serie A la un punct de liderul Napoli și parcurs fără greșeală în grupele Ligii Campionilor.



Performanțele românului nu au trecut neobservate la Milano. Sandro Mazzola, una dintre marile legende ale lui Inter, i-a transmis un mesaj direct și plin de greutate tehnicianului român.



Sandro Mazzola pune presiune pe Cristi Chivu



„Cristi Chivu să nu se mulțumească niciodată cu ce are. Să ceară mereu mai mult de la el și de la jucători. Chivu este serios, pregătit și foarte umil. A fost un jucător pe care l-am apreciat mult și sunt convins că poate avea o carieră mare și ca antrenor”, a spus Mazzola pentru Gazzetta dello Sport.



Apoi, fostul campion al Europei a rostit fraza pe care orice antrenor de pe banca lui Inter o simte ca pe o responsabilitate: „La Inter trebuie să crezi mereu în trofee. Dacă ești aici, mergi pentru titlu. Măcar începi prin a aduce scudetto la Milano. Când îl porți pe piept, te simți altfel. Elegant. Puternic.”



Mazzola știe ce spune. În cei 17 ani petrecuți la Inter, a câștigat 4 titluri în Serie A, două Cupe ale Campionilor și două Cupe Intercontinentale. A fost vicecampion mondial cu Italia și este considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria fotbalului italian.

