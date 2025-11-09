HC Dunărea Brăila a învins-o clar pe CSM Târgu Jiu, cu scorul de 34-22, sâmbătă, în deplasare, într-un meci din etapa a 9-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.

Oana Bors şi Andreea Popa au marcat câte 6 goluri pentru brăilence, iar Dejana Milosavljevic şi Daria Michalak au înscris câte 4 goluri.

Helena Gilda Simao Paulo a fost din nou cea mai bună marcatoare a gazdelor, cu 5 reuşite.

