HC Dunărea Brăila a învins-o clar pe CSM Târgu Jiu, cu scorul de 34-22, sâmbătă, în deplasare, într-un meci din etapa a 9-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.
Oana Bors şi Andreea Popa au marcat câte 6 goluri pentru brăilence, iar Dejana Milosavljevic şi Daria Michalak au înscris câte 4 goluri.
Helena Gilda Simao Paulo a fost din nou cea mai bună marcatoare a gazdelor, cu 5 reuşite.
”💥 Victorie la Târgu Jiu!
Fetele noastre câștigă și aduc cele două puncte acasă!
CSM Tg Jiu 🆚 HC Dunărea Brăila
|#scorfinal 22-34|
🤾♀️Au marcat:
O. Bors (6), A. Popa (6), D. Milosavljevic (4), D. Michalak (4), B. Raicea (3), L. Gonzalez (3), V. Kirdiasheva (3), A. Janjusevic (2), I. Mokat (1), E. Roșu (1)
🥅 E. Șerban 6/18
🥅 K. Trusova 7/17
Bravo, Dunărea! Bravo, Brăila!”, a postat la final HC Dunărea Brăila.
Clasamentul din Liga Florilor
1. CSM Bucureşti 16 puncte (8 jocuri)
2. CS Gloria Bistriţa 14 (8)
3. CSM Corona Braşov 12 (8)
4. SCM Râmnicu Vâlcea 10 (8)
5. HC Dunărea Brăila 10 (9)
6. CSM Slatina 10 (8)
... Agerpres