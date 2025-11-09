Deși era atacantul titular al echipei naționale, la FCSB, Alibec a stat mai mult pe bancă.

Mihai Stoica: ”Nu știu dacă Alibec va pleca în iarnă, el știe!”

Aflat în umbra lui Daniel Bîrligea, fotbalistul de 34 de ani, a evoluat doar în 12 meciuri la FCSB în acest sezon, de cele mai multe ori din postura de rezervă. Alibec a marcat un singur gol după revenirea la FCSB, împotriva celor de la Gloria Bistrița, scor 3-1, în Cupa României.

Chiar atacantul a recunoscut că nu este mulțumit de numărul minutelor jucate în acest sezon, iar Gigi Becali l-a criticat pe atacant pentru prestațiile sale, chiar dacă, în momentul în care l-a convins să revină, a promis că nu va mai face asta.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a recunoscut că Alibec ar putea să o părăsească pe campioanaa României în iarnă, însă a spus că totul depinde de alegerea atacantului.

De altfel, oficialul clubului l-a criticat pe Alibec pentru ”atitudinea copilăroasă” pe care o are uneori, însă a subliniat că fotbalistul este foarte apreciat în vestiarul echipei.

”Nu știu (n.r. dacă Alibec va pleca în iarnă de la FCSB). El știe asta. Nu am cum să fac un subiect din asta. Nu mă duc la noapte la echipă să îl întreb pe Denis ce face. Acum toată lumea trebuie să fie concentrată. Sunt meciuri multe până de Crăciun. El are contract până în vară.

El în vară era convocat la echipa națională. E un jucător important pentru fotbalul românesc. Noi, la un moment dat, ne gândeam să jucăm cu amândoi. Situația a fost generată de accidentări.

Eu pe Alibec l-am văzut tot timpul ca pe un tip copilăros. De ce? Reacțiile lui sunt cele pe care le aveam la juniori. Nu le mai face acum. Dar le-a făcut până la 30 și ceva de ani. Dar e un băiat foarte, foarte bun.

Puțini fini observatori au văzut. Olaru l-a lăsat să bată penalty, s-a încheiat invocând divinitatea ca Alibec să marcheze, mai mulți jucători importanți s-au dus să se bucure cu el. De ce? Pentru că Alibec e un băiat foarte bun. Țin toți la Alibec”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

