Deși mai e timp până la mercato-ul din ianuarie, cluburile își pregătesc deja strategiile, iar Inter și AS Roma (condusă de Gasperini) par să fie pe urmele aceluiași jucător. Gazzetta dello Sport scrie că Inter caută cu disperare un mijlocaș defensiv, iar ținta principală este Morten Frendrup, danezul de 20 de ani de la Genoa.



Eșecul de 20 de milioane



Nevoia nerazzurrilor pentru un "închizător" a devenit acută după ce transferurile din vară nu au dat randamentul așteptat. Conducerea, formată din Marotta și Ausilio, vrea să-i ofere lui Chivu un nou jucător median care să aducă echilibru.



Marea dezamăgire a fost Andy Diouf, adus pentru 20 de milioane de euro de la Lens, dar care a prins doar 26 de minute pe teren. Acesta ar putea fi împrumutat în iarnă pentru a face loc unui fotbalist nou.



Problema pentru Chivu este că Gasperini și Roma au intrat puternic pe fir. Sursa notează că antrenorul "Giallorossilor" este hotărât să-l aducă pe danez pe Olimpico, fiind gata să le "fure" nerazzurrilor jucătorul de sub nas.

