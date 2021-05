Dennis Man s-a interesat de clubul care a pus ochii pe el! "Ma vor acolo, sa ma duc?" Ce raspuns a primit

Dennis Man nu si-ar dori sa ramana la Parma in cazul in care echipa retrogradeaza in Serie B.

Fotbalistul este, printre altele, in vizorul celor de la Trabzonspor, turcii dorind sa-l imprumute pe fotbalist pentru un sezon.

Potrivit jurnalistilor de la Karadeniz Gazete, dupa ce a aflat de dorinta turcilor, Dennis Man s-a interesat de clubul care ocupa locul 4 in clasamentul din Super Lig.

Romanul l-a intrebat pe Jurac Kucka, colegul sau de la Parma, care a evoluat in trecut pentru Trabzonspor, ce ii poate spune despre turci. Raspunsul slovacului nu a intarziat: "E cel mai bun loc unde poti sa evoluezi."

Jurnalistii turci noteaza ca Parma ar vrea sa-l trimita pe Dennis Man la un club bun, unde sa castige experienta pana la revenirea italienilor in Serie A. Trabzonspor il vrea pentru un sezon pe fostul jucator de la FCSB, iar coechipierul sau i-a spus ca daca va merge acolo va progresa mult.

Acest lucru ar putea insemna ca Parma il va gasi pe Man pregatit in momentul in care va reveni in prima liga italiana.