Cu toate ARMELE spre titlu! Trei reveniri de SENZATIE in lotul FCSB-ului! Pe cine se va putea baza Vintila in urmatoarul meci! Anunt de ULTIMA ORA 

Trei jucatori revin in lotul FCSB-ului.

FCSB a terminat la egalitate, scor 1-1, derby-ul cu Dinamo si se afla pe locul 9 in clasamentul Ligii 1 cu o etapa inainte de terminarea turului. Astazi, Bogdan Vintila a primit o veste buna, Lucian Filip, Dragos Nedelcu si Aristidis Soiledis vor reveni in lotul ros-albastrilor, potrivit Digisport.

Filip si Nedelcu au revenit la antrenamentele echipei si vor fin inclusi in lot pentru meciul cu Chindia Targoviste, meci care va avea loc pe 20 octombrie, de la ora 20:30.

Dupa ultimele evenimente neplacute de la FCSB, Gigi Becali, Narcis Raducan si Bogdan Vintila au alcatuit un regulament de ordine interioara in care se regasesc sanctiuni foarte drastice.

"Aici lucrurile sunt clare si nu ar trebui sa existe toleranta. Disciplina este un lucru esential in fotbal si in orice societate. In consecinta, am si facut public faptul ca noi am activat acel regulament de ordine interioara si lucrurile sunt clare. Jucatorii care au kilograme in plus platesc. Daca lucrurile nu se opresc aici, nu vor juca si eu cred ca nimeni nu isi doreste sa ajunga in ipostaza asta. Avem saptamanal un cantar oficial, cum se intampla peste tot. Si nu e vorba numai despre cantar, ci si despre intarzieri, gesturi, declaratii. E un sir lung. Asa cum au foarte multe beneficii, au si indatoriri pe care sper sa le respecte, altfel vor plati. Indiferent de numele jucatorului, inchidem ochii si dam amenda, nu conteaza cum il cheama", a spus Narcis Raducan.