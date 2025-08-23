Kevin De Bruyne și Luka Modric, doi dintre cei mai mari mijlocași ai fotbalului mondial din ultimii 15 ani, au debutat în Serie A și au intrat direct în cărțile de istorie.

Kevin de Bruyne și Luka Modric au scris deja istorie în Italia

Belgianul De Bruyne, ajuns la 34 de ani și 56 de zile, este cel mai vârstnic jucător de câmp care debutează pentru Napoli în Serie A în epoca celor trei puncte (din 1994 încoace).

Mai mult, starul venit gratis de la Manchester City a marcat chiar la primul său meci oficial. În minutul 57 al duelului cu Sassuolo, De Bruyne a transformat impecabil o lovitură liberă și a stabilit scorul final, 2-0 pentru campioana en-titre.

Dacă De Bruyne a scris istorie pentru Napoli, Luka Modric a făcut-o pentru Serie A. Croatul, transferat liber de contract de la Real Madrid, a bifat primul său meci în tricoul lui AC Milan chiar la 39 de ani, 11 luni și 14 zile, devenind cel mai vârstnic debutant din istoria campionatului italian.

La ora redactării acestui articol, Milan se află la 1-1 cu Cremonese, meci aflat încă în desfășurare, iar Modric este titular.

