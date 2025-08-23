Nice - Auxerre 2-1, ACUM pe VOYO! Oaspeții rămân în 10 oameni! Lyon - Metz se joacă de la 22:05

Cei doi jucători sunt liberi de contracte în acest moment, iar în cazul lui Diego Costa pare greu să își găsească un nou angajament. El este liber chiar de la începutul anului, din ianuarie, iar până acum nu a găsit un nou angajament. În cazul său, în aceste zile, se discută despre trecerea în Iran, la formația Foolad FC. Astfel, se pare că nu are șanse să revină în Europa.

Diego Costa și Willian, aproape să ajungă în Iran, dar la alte echipe. Amândoi au 37 de ani

Brazilianul Willian, care a împlinit 37 de ani la 9 august, s-a despărțit recent de Fulham, dar și el ar putea ajunge, se pare, în Iran. Este vorba de altă formație, nu de Foolad FC, ci de Gol Gohar Sirjan FC. Rămâne de văzut dacă aceștia vor semna în Iran, dar se pare că vârsta începe să își pună amprenta și asupra lor, asupra evoluțiilor din teren.

Fostul internațional spaniol de origine braziliană Diego Costa nu a mai continuat în 2024 la Botafogo, echipă din țara natală, pentru care a jucat 15 meciuri în toate competițiile și a înscris doar 3 goluri.

Fostul golgheter al lui Chelsea sau Atletico Madrid, care de ceva timp nu mai convingea pe nimeni, era din nou liber de contract.

Născut în statul brazilian Sergipe (nord-est) şi naturalizat spaniol, Diego Costa l-a regăsit în vara lui 2023 la Botafogo pe antrenorul portughez Bruno Lage, alături de care a lucrat la începutul sezonului anterior la Wolverhampton.

Înainte de revenirea în Premier League, unde a înscris un singur gol în 25 de meciuri, el jucase pentru un alt club brazilian, Atletico Mineiro.

Diego Costa a jucat cea mai mare parte a carierei sale în Europa, în special la Atletico Madrid, cu care a câştigat Europa League (2017-2018) şi două titluri de campion al Spaniei (2013-2014 şi 2020-2021).

Ultima dată a fost legitimat la Gremio, în perioada februarie 2024 – ianuarie 2025.

Willian a oscilat între Premier League și campionatul elen

În februarie 2025, extrema braziliană a semnat din postura de jucător liber de contract cu Fulham, după o scurtă și nereușită aventură în Grecia, la Olympiacos. În vârstă de 37 de ani, Willian a mai evoluat pentru Fulham între 2022 și 2024, perioadă în care a marcat 10 goluri și a oferit 7 pase decisive în 67 de meciuri.

Cariera lui Willian în Premier League este impresionantă, cu 317 meciuri jucate, 47 de goluri marcate și 46 de assist-uri livrate. Brazilianul a petrecut 7 sezoane la Chelsea, unde a câștigat titlul de două ori.

După despărțirea de Fulham în vara lui 2024, brazilianul a ales să se alăture Olympiacos, dar accidentările i-au afectat serios parcursul. În cele doar câteva apariții pentru clubul elen, nu a reușit să marcheze și a oferit doar o pasă decisivă.

