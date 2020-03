Mourinho l-a sunat pe Florentino Perez pentru a se interesa de un jucator de la Real! Tottenham va trebui sa plateasca o suma record pentru transfer

Mourinho poate face un super transfer.

Jose Mourinho l-a sunat pe presedintele lui Real Madrid, Florentino Perez, pentru a discuta despre eventualul transfer al lui Eder Militao, anunta ElDesMarque. Tottenham e in cautare de fundas cental pentru a-l inlocui pe Jan Vertonghen, jucator caruia ii se termina contractul la sfarsitul sezonului.



Militao a venit vara trecuta de la Porto in schimbul a 50 de milioane de euro, insa a prins doar 9 meciuri in acest sezon de La Liga. In locul sau sunt preferati Sergio Ramos si Raphael Varane. Daca l-ar transfera pe Militao, Tottenham ar trebui sa plateasca o suma record pentru club. Real Madrid l-a anuntat pe Mourinho ca fundasul va pleca doar in schimbul a 80 de milioane de euro.

Militao a fost criticat dupa meciul de duminica impotriva lui Real Betis, pierdut de "galactici" cu 2-1. Jucatorul a fost nevoit sa joace pe postul de fundas dreapta, in locul lui Carvajal, care e accidentat.