Lovitura pentru Mourinho! Starul lui Tottenham vrea la United! Cine e super fotbalistul care poate ajunge la "diavoli"

Mourinho poate pierde un super jucator.

Jose Mourinho pregateste o reconstructie totala la Tottenham, iar Harry Kane isi doreste sa plece de la clubul londonez, anunta Theguardian. Atacantul ar fi tentat de o mutare la Manchester United.

Tottenham e hotarata sa se intareasca in vara, aducand multi jucatori de valoare pentru a se lupta la titlu si pentru a deveni o forta in fotbalul european. Kane mai are contract cu formatia lui Mourinho pana in 2024. Fotbalistul englez isi doreste sa castige cel putin un trofeu major pana la retragere, iar acesta considera ca United i-ar putea oferi aceasta oportunitate.

Tottenham se afla pe pozitia a 7-a in campionat, la 5 puncte de locul 4, ultimul care duce in Champions League. Manchester United se afla pe locul 5, la 3 puncte de pozitia a 4-a.



Kane a reusit 17 goluri si 2 pase decisive in 25 de aparitii din acest sezon. El e momentan accidentat.



Tweet Manchester United Tottenham Harry Kane Citeste si: LUPTA FINALA: TOLEA VS RAMBO! Joi, 20:00, IN DIRECT PE PRO X!