Juventus il vrea pe Locatelli! Mutarea care ar putea sa-l trimita pe Dragusin la Sassuolo, unde va fi coleg in defensiva cu Chiriches

Juventus pregateste un transfer important.

Manuel Locatelli, eroul meciului dintre Italia si Elvetia, de mircuri, din cadrul Campionatului European, ar putea ajunge la Juventus. Conform Gazetta.it, Juventus este gata sa trimita mai multi jucatori tineri la Sassuolo, pentru fotbalistul ce a marcat o dubla in poarta lui Sommer.

Radu Dragusin, unul dintre cei mai importanti tineri jucatori romani ar putea face pasul catre Sassolo, acolo unde ar putea face pereche, in centrul defensivei, cu Vlad Chiriches.

Conform aceleiasi surse, Juventus este gata sa ii trimita pe Da Fagiolo, Di Pardo, Frabotta, De Graca si Dragusin la Sassuolo, definitiv sau imprumut, pentru a reduce din taxa de transfer.

Presa italiana scrie ca Sassuolo cere 40 de milioane de euro pentru Locatelli, fotbalist crescut la acedemiile lui Atalanta si AC Milan. Mijlocasul central a ajuns la Sassuolo in 2018, sub forma de imprumut, iar in 2019b a fost adus definitiv, pentru 14 milioane de euro.

In acest sezon, Locatelli a evoluat in 34 de meciuri in Serie A, marcand patru goluri si oferind trei pase de gol. Pentru echipa nationala, a debutat in septembrie 2020, reusind sa inscrie 3 goluri, cele doua marcate impotriva Elvetiei, dar si un gol impotriva Bulgariei. Este insa un nume cunoscut al echipei nationale, avand 23 de selectii pentru echipa nationala de tineret.