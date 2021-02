Pirlo, reactie de ultima ora in privinta lui Dragusin! "Poate fi o optiune acolo!" Ce se intampla cu romanul de la Juventus

Juventus va juca sambata in deplasare cu Hellas Verona in etapa cu numarul 24 din Serie A.

La conferinta de presa premergatoare meciului, Andrea Pirlo a dezvaluit ca exista sanse ca Radu Dragusin sa fie titular in aceasta partida, in contextul in care campioana Italiei are mai multe absente in acea zona a terenului.

"Maine nu vom avea alti jucatori in aparare, plus ca vom fi si fara Danilo care este suspendat, Dragusin poate fi o optiune. Din fericire, Rabiot revine in linia de mijloc, asa ca ne ofera o noua optiune in acea zona", a spus Pirlo la conferinta de presa.

Chiellini si Bonucci sunt indisponibili din cauza unor accidentari, astfel incat exista posibilitatea ca Dragusin sa faca pereche in centrul apararii cu turcul Demiral.

In acest sezon, Dragusin a mai bifat un meci in Serie A, fiind introdus pe teren de Pirlo in ultimele minute ale meciului cu Genoa. De asemenea, internationalul roman de tineret a bifat cateva minute si in meciul de Champions League cu Dinamo Kiev din toamna.

Mai presus de acestea insa, fundasul de 19 ani a fost integralist in meciurile din Cupa Italiei cu Genoa si SPAL si a avut evolutii apreciate de presa si de suporteri.