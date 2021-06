Gigi Becali a vorbit despre revenirea lui Ionut Pantiru! Cand o va putea ajuta fundasul stanga pe FCSB

Problemele medicale l-au impiedicat pe Pantiru sa joace pe finalul sezonului.

Ionut Pantiru l-a incantat pe Gigi Becali cu reusita din meciul cu Botosani, din playoff-ul trecut. Fundasul stanga a fost introdus de Toni Petrea in minutul 63, ca peste 7 minute sa faca 2-1 si sa aduca victoria. Finantatorul lui FCSB a declarat public ca Pantiru are garantat postul de titular in banda stanga pentru restul sezonului. Din pacate, doar 2 partide a mai jucat fotbalistul, cu Clinceni si Sepsi. O accidentare, dupa un contact cu Adrian Sut la antrenament, l-au facut sa nu mai evolueze niciun minut din aprilie.

Pantiru este in procesul de recuperare dupa operatie suferita. Becali a vorbit despre starea de sanatate a acestuia si a precizat ca FCSB nu va putea conta in prima parte a sezonului pe jucatorul adus de la Poli Iasi.



"Am inteles ca Pantiru se afla in plina recuperare, dar o sa mai dureze destul de mult pana o sa revina pe teren. Imi pare rau pentru el, asta deoarece incepuse sa isi revina, iar in acest sezon, cred eu ca el era titular. I-am transmis insa baiatului ca il vom ajuta cu tot ce este nevoie ca sa se refaca", a declarat Gigi Becali pentru ProSport.

FCSB nu va putea conta pe fundasul stanga in dubla din turul 2 preliminar din Conference League, unde FCSB o va intalni pe Shakhter Karagandy. Primul meci se va disputa la Bucuresti, pe 22 iulie, iar returul la Kazahstan, pe 29 iulie.