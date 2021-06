Sergio Ramos s-a despartit in lacrimi de Real Madrid: "Una dintre cele mai dificile zile din viata mea"

Sergio Ramos, 35 de ani, s-a despartit oficial de Real Madrid.

"A venit una dintre cele mai dificile zile din viata mea, ziua in care ma despart de Real Madrid. N-am cum sa nu fiu emotionat, mi-ar fi placut sa mai joc un meci pe stadionul nostru, Santiago Bernabeu. Vreau sa multumesc clubului, presedintelui, colegilor mei, tuturor angajatilor din club. Si nu in ultimul rand vreau sa le multumesc suporterilor, care m-au sprijinit in cele mai dificile momente", a declarat Sergio Ramos la ultima sa conferinta de presa la Real Madrid. .

"Real Madrid va ramane in inima mea. Se termina o etapa unica in viata mea, e clar ca nu o sa mai traiesc niciodata asa ceva. Acum se deschide o noua etapa, voi putea castiga titluri noi. Va multumesc tuturor", a mai afirmat fostul capitan al gruparii din capitala Spaniei.

La randul sau, presendintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, a spus: "Vei ramane in istorie drept unul dintre cei mai mari capitani din istoria clubului. Astazi, intreaga suflare a Madridului iti multumeste penrtu tot ce ai facut aici, esti o legenda! Nu este o zi usoara, cu totii suntem afectati de acest moment.

Vreau sa fii fericit in continuare si sa stii ca Real Madrid va fi mereu a doua ta casa. Vei ramane un ambasador al clubului oriunde vei merge".

Sergio Ramos a evoluat la Real Madrid 16 ani. In tricoul echipei din capitala Spaniei, el a disputat 671 de meciuri si a marcat 101 goluri.

In total, la Real Madrid, Ramos a cucerit 22 de trofee: 5 titluri în La Liga (2007, 2008, 2012, 2017, 2020), 2 Cupe ale Spaniei (2011, 2014), 4 Supercupe ale Spaniei (2009, 2013, 2018, 2020), 4 trofee Champions League (2014, 2016, 2017, 2018), 3 Supercupe ale Europei (2014, 2016, 2017), 4 Campionate Mondiale ale Cluburilor (2014, 2016, 2017, 2018).