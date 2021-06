Fara grija in pandemie: Ion Tiriac a revolutionat modul in care se poarta masca! Cum a putut sa apara in tribune la Roland Garros

Ion Tiriac a revolutionat modul in care se poarta masca pe timp de pandemie.

Editia 2021, a doua a turneului de la Roland Garros desfasurata in timpul pandemiei nu l-a impiedicat pe Ion Tiriac sa isi continue traditia de a participa din tribune la cele mai tari meciuri ale Openului Francez.

Tiriac a fost filmat stand intr-o loja apropiata de teren a unei peluze din Arena Philippe Chatrier, iar la finala masculina a fost acompaniat de Ilie Nastase si sotia sa, Ioana Simion.

An de an, Ion Tiriac se asaza in aceeasi loja a Arenei Philippe Chatrier, pentru a carei inchirieri plateste anual 80,000 de euro, informeaza ProSport.

Ineditul acestei editii a fost asigurat de maniera in care Ion Tiriac a purtat masca de protectie, obligatorie pentru toti spectatorii prezenti in tribunele arenelor de la Paris in acest an. Miliardarul roman in varsta de 82 de ani a fost surprins de camere purtand masca pe nas, dar nu si pe gura, un mod mai rar intalnit de a incerca conformarea la normele pandemice.

Ion Tiriac si Ilie Nastase au avut un spectacol pe cinste de savurat in finala masculina a turneului de la Roland Garros, in care liderul mondial, Novak Djokovic l-a intors pe al cincilea jucator al lumii, Stefanos Tsitsipas, de la 0-2 la seturi, impunandu-se dupa 4 ore si 11 minute de joc, scor 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.