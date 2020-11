Usain Bolt, invins de Cristiano Ronaldo! "E mai rapid decat mine!" Fostul mare atlet e uluit de starul portughez

Usain Bolt l-a complimentat pe Cristiano Ronaldo pe modul in care se pregateste si determinarea pe care o arata.

Bolt a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui Cristiano Ronaldo si a spus ca in cazul unei curse de viteza intre cei doi, portughezul ar invinge.

"Cristiano ar castiga cu siguranta! Pentru ca este inca activ. Lucreaza din greu in fiecare zi si pentru mine este un super atlet. El este intotdeauna in varful sportului sau. Lucreaza foarte mult si este mereu concentrat. Cred ca acum ar fi mai rapid decat mine", a spus Usain Bolt, pentru Marca.

Usain Bolt este un mare admirator al fotbalului si dupa ce a renuntat la cariera in atletism a incercat sa devina fotbalist profesionist:

"Cred ca daca as fi ramas in Europa, as fi reusit si ar fi fost mult mai bine. Gandul meu a fost sa plec in Australia si sa fiu departe de mass-media, departe de toata lumea. Asta credeam ca m-ar ajuta, sa fiu departe de mass-media, sa am mai putina presiune. Dar nu a functionat asa cum credeam. Cred ca daca as fi ramas in Europa as fi avut mult mai mult ajutor. As fi jucat mai mult si as fi avut mai mult succes", a mai spus Bolt.

Usain Bolt a avut cateva aventuri alaturi de Manchester United, Borussia Dortmund si Stromsgodset in Europa, echipe alaturi de care s-a antrenat.

In Australia, Bolt s-a pregatit alaturi de Central Coast Mariners.