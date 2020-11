"Imi iau vila cu tricourile lui Messi si Ronaldo!" Fostul iubit al Pamelei Anderson le acorda sfaturi tinerilor fotbalisti! Declaratii spumoase de la Adil Rami

Adil Rami (34 de ani) este unul dintre cei mai controversati fotbalisti in activitate.

Intr-un interviu acordat recent celor de la "Le Parisien", Rami le da sfaturi tinerilor fotbalisti, carora le transmite sa aiba grija ce fel de iubite isi fac in timpul liber.

"Le spun sa fie atenti, nu sunt supermodele. Aceste fete se uita doar la banii vostri si la numele pe care vi l-ati facut. Nu o sa va gasiti iubirea intr-un club de noapte", a spus Adil Rami pentru Le Parisien.

De asemenea, francezul a povestit cateva momente amuzante pe care le-a avut cu Cristiano Ronaldo in prima Liga din Spania. Fotbalistul a declarat ca la cat de multe tricouri are cu Ronaldo si Messi, si-ar putea cumpara o vila in Los Angeles!

"Cu toate tricourile pe care le am de la Messi si Ronaldo, as putea sa-mi cumpara o vila in Los Angeles! Prima data cand am mers la Ronaldo sa-i cer tricoul, el a acceptat usor. Am jucat din nou, l-am intrebat iar daca mi-l da, iar el super respectuos a vrut. I-am batut pe Real atunci.

L-am intrebat mai apoi din nou in timpul unui meci. A ras si m-a intrebat de cate ori o sa-i mai cer tricoul, dar din nou a acceptat :)! La sfarsitul meciului a fost foarte suparat, s-a indreptat catre vestiare si nu i-am mai adus aminte. Totusi, el m-a chemat la cateva momente si mi-a acordat tricoul, urandu-mi noroc! A fost un gest foarte frumos din partea lui", a fost citat Adil Rami de catre Goal.com