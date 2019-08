Un atacant din Coreea de Nord, langa Cristiano Ronaldo si Dybala! Juventus a facut cel mai surprinzator transfer: pe cine a adus

Juventus a adus un atacant din Coreea de Sud.

Han Kwang-song este noul atacant al celor de la Juventus Torino! Jucatorul din Coreea de Nord a aterizat la Torino si urmeaza sa semneze cu echipa lui Cristiano Ronaldo, Dybala sau Mandzukic. 5 milioane de euro plateste campioana Italiei pentru Han.

Han Kwang-song are 20 de ani si a fost transferat de Cagliari in urma cu 2 ani din Coreea de Nord, fiind imprumutat la Perugia, acolo unde a marcat 4 goluri in 20 de aparitii.

Han se va antrena cu prima echipa a lui Juventus, insa va evolua in prima parte a sezonului pentru formatia Under 23 a clubului. Insa intentiile celor de la Juve sunt ca Han sa faca pasul catre echipa mare cat mai curand.